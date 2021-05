Terhet ró a gyergyószéki önkormányzatokra a fejlesztésekhez szükséges önrész előteremtése

Gyergyóremetén tanuszoda épül • Fotó: Barabás Orsolya

Az iskolákat érintő pályázatot még a járványhelyzet előtt indították útjára, felismerve, hogy szükség van a tanintézmények megfelelő informatikai felszerelésére. A Regionális Operatív Program keretében nyert 1 millió euróból tanintézetek felújítása, udvarok rendezése is megvalósul, a tantermek IT-eszközökkel történő bővítése mellett. Kisebb pályázataik az erdei gyümölcsfeldolgozó építésének folytatását, a sportcsarnok napkollektorokkal történő felszerelését a meleg víz biztosításáért, valamint a Szent Anna Szociális Otthon eszközökkel való bővítését szolgálják.

– ismertette Laczkó-Albert Elemér, aki elmondta, hogy az Országos Beruházási Társaság (CNI) beruházásaként épül a tanuszoda, amelynek a közművesítését kell biztosítsák. Emellett majdnem teljesen elkészült a modern piaccsarnok, amit mielőbb szeretnének befejezni és megnyitni, ugyanakkor a külterületek rendezését is prioritásként kezelik.

A 48 millió lejes beruházás 2023 szeptemberére be kell fejeződjön, ráadásul ekkor a szolgáltatást is el kell indítani. A lakók a porta határán elhelyezett gázóráktól befele kell önerőből kiépítsék a saját hálózatukat

Gyergyószárhegy költségvetése 14 millió lej, ebből közel 2 millió lejt tesznek ki a működési költségek. „Ez egy középarányos költségvetésnek számít, a jelenlegi helyzethez képest nem rossz. A járványhelyzet a gazdaságra is hatással volt, ez érződik, hiszen megnövekedtek az adó- és illeték-kintlévőségeink, sokan nem tudják kifizetni ezeket a költségeket” – vázolta Danguly Ervin. Gyergyószárhegy polgármestere elmondta,

Néhány jelentős magánberuházás is folyamatban van Gyergyóremetén, amelyek elősegítik a község fejlődését, illetve az ott élők megélhetéséhez is hozzájárulnak majd a jövőben. Ilyen a tejporgyár újraindítása, az erdei gyümölcs-, illetve gombafeldolgozó, a repülőtér, majd a későbbiekben a szálloda és a műjégpálya építése.

Gyergyószárhegyen készülnek a következő pályázati időszakra, ezért tervekre is költenek idén.

Nem hanyagoljuk el a sport- és a kultúra támogatását sem, ugyanannyit biztosítottunk erre a célra, mint a pandémia előtt. Tisztában vagyunk azzal, hogy igény van a rendezvényekre, és muszáj a közösséget újra összefogjuk, hiszen az infrastrukturális fejlesztések mellett a közösségi, szellemi fejlesztés is nagyon fontos

– emelte ki Danguly Ervin. Gyergyószárhegyen elkészült a víz- és csatornahálózat kiépítése, 96–97 százalékos lefedettséggel. A rendszerpróbákat most végzik majd el, és ahol szükséges, kijavítják a hibákat. Folytatódik az utcák modernizálása, 6,5 kilométeres útszakaszra kerül aszfalt, az első réteget már ősszel leterítették, júliusban, augusztusban szeretnék befejezni a munkálatokat.

Alfaluban mezei utakat, járdákat építenek

Gyergyóalfalu idei összköltségvetése megközelíti a 17 millió lejt, a prioritás a községben az elkezdett uniós beruházások befejezése.

A mezei utas pályázatunk 1 millió eurós, ehhez 700 ezer lej önrészt biztosítunk, reméljük, hogy a kultúrházat is hamarosan be tudjuk fejezni, amelyhez 500 ezer euró támogatást kaptunk és csaknem 1,5 millió lejjel kell hozzájárulnia a költségekhez a helyi önkormányzatnak

A közösségi ház is európai uniós finanszírozásból valósul meg, és ehhez is jelentős összeget kellett elkülönítsünk. Ezeket a beruházásokat minél előbb be szeretnénk fejezni” – ismertette Gáll Szabolcs polgármester.