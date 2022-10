Fontos földmérő munka zajlik Gyergyószentmiklóson

Országos finanszírozásból zajlik Gyergyószentmiklós mintegy 22 hektárnyi külterületén a tulajdonjog rendezése. Az első két szakasz lezárult, most a harmadik szerződés keretében elkészült műszaki dokumentációk tanulmányozására várják a felmért területek tulajdonosait.

Gyergyószentmiklós városvezetése közzétette a 90-91-92-97-100-105-111-es számú kataszteri szektorokra elkészült műszaki dokumentációt. A tulajdonjog rendezésére irányuló lépések első két szakasza már lezárult, ezek a területtulajdonosok már kézhez kapták telekkönyveiket. A harmadik mérési szakaszban elkészített műszaki dokumentáció 2022. október 24-től kezdődően 60 napon keresztül tanulmányozható a polgármesteri hivatalban.

„A harmadik ütemtervet is szeretnénk lezárni, amit csak úgy lehet, ha a lakosság is visszaigazolja, hogy jók a mérések, és ha bármilyen hiányosság van, azt ki lehet egészíteni” – magyarázta Csergő Tibor polgármester. Hozzátette, a megközelítőleg 48 hektáros területet felölelő 7 dűlőben, a mérések alapján 405 tulajdonos van megnevezve, de ennél több a tulajdonosi kör az érintett részeken, ezért is fontos, hogy jelentkezzenek a hivatalban mindazok, akik tudják, hogy a már említett dűlőkön területtel rendelkeznek.