Fontos évfordulót ünnepelnek idén a gyergyószéki reformátusok

A nagyrészt katolikus vallású Gyergyószéken, és azon belül Gyergyószentmiklóson vallási kisebbségnek számítanak a reformátusok, és amint Mátyás István lelkész rámutat, még ma is tapasztalható, hogy vannak, akik idegenkedést éreznek a reformátusság iránt. A 125 éves évforduló kapcsán ezért törekednek is arra, hogy ismertebbé tegyék az egyházat, a gyülekezetet.

január 26-án egésznapos imaösvényre várják a híveket, és ezt követően is minden hónapban sor kerül majd valamilyen ehhez kapcsolódó megmozdulásra.

Mindeközben nemcsak a református vallásúak, hanem a más felekezetekhez tartozók figyelmét is szeretnék felhívni az évfordulóra. Egy kérdőív készült amelyek célja, hogy kiderüljön, milyen szinten ismerik a református egyházat a katolikusok és mások, illetve, hogy miként vélekednek a reformátusokról.

Balog Zoltán, a magyarországi református egyházi zsinat lelkészi elnöke, illetve Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke fog prédikálni, de mások mellett jelen lesz a népszerű tévés személyiségként megismert Gundel Takács Gábor is.

Tervben van még egy időkapszula elhelyezése is, és már most gondolkodnak azon, hogy ebben mi is kapjon helyet, mi az, amit közölni szeretnének a mai gyergyói reformátusok azokkal, akik 125 év múlva majd fel fogják nyitni.

Hirdetés

Az évforduló kapcsán Ősz Sándor, az egyházközség főgondnoka leszögezte: azt szeretnék, ha gyülekezetépítő eseményként valósulnának meg a programok. Amint kifejtette, mivel a gyülekezet tagjainak nagyobb része nem a városban született, ezért kevés ismeretük van a korábbi időkről.

A következő időszakban éppen ezért egy kutatást is szerveznek: