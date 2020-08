Folytatódik az unitárius egyház marosvásárhelyi épületének felújítása

Újból dolgoznak a Borsos Taamás utca sarkán levő ingatlanon • Fotó: Haáz Vince

A Bolyai tér és Borsos Tamás utca találkozásánál álló épület a két marosvásárhelyi – a kövesdombi és Bolyai téri – unitárius egyházközség tulajdona, és ahogy Nagy László lelkipásztor érdeklődésünkre elmondta, nemrég újból elkezdődtek a munkálatok, a tervek szerint az idén befejezik az építkezést és az ingatlan új funkciót kap.

„Ez megfelel az egyházunknak is, hiszen itt állt ez a nagy épület kihasználatlanul, és az új funkció is nemes célt szolgál majd” – magyarázta a Bolyai téri egyházközség lelkésze, akitől azt is megtudtuk, hogy

a júniusban elkezdődött munkálatokat a tervek szerint decemberig befejezik.