Folytatódik a huzavona a sepsiszentgyörgyi kultúrpalota ügyében

Az indok egy folyamatban lévő per volt, ez jelenleg is zajlik, és egészen addig, amíg ez nem zárul le, a minisztérium nem tudja ellenjegyezni a tervezetet. Mint kiderült, 2023 februárjában a Romániai Szakszervezeti Művelődési Házak Országos Szövetsége (Asociația Națională a Caselor de Cultură ale Sindicatelor din România – ANCCSR) beperelte az államot azzal a céllal, hogy a szakszervezetek a használati jog mellett megkapják a tulajdonjogot is az épületek felett.

Ezt az ítéletet önkormányzat és az állam is megfellebbezte, jogerős végzés csak később fog születni, hiszen a per most is folyamatban van.