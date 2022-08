Folyamatban van az önkormányzati telkek közművesítése, amiket a fiatalok igényelhetnek

Az intézmény 1,2 hektáros területet vásárolt Zeteváralján ezzel a céllal, amit azóta fel is parcelláztattak – a későbbiekben legalább tizennégy igénylőnek tudnak telket biztosítani.

A hatályos törvények értelmében egy éven belül be kell mutassák a polgármesteri hivatalban a házuk építéséhez szükséges építkezési engedélyt azok, akiknek megítélnek egyet az említett területekből. Az önkormányzat úgy döntött, hogy

a nagyjából 4,6 áras területek kiosztását megelőzően – a fiatalok munkáját megkönnyítve – közművesítik a telkeket, illetve a területrendezést is elvégzik.

Erre saját a helyi költségvetésben különítettek el 850 ezer lejt, ugyanakkor számítanak más intézmények segítségére is az anyagiak előteremtésében.

a projekt részeként kiépítik a szenny- és ivóvízhálózatot, valamint egy kövezett utat is létrehoznak a telkek között.

A projekt még idén megvalósul, ha kedvezőek lesznek az időjárási viszonyok – ezt a helyszínen is megerősítették a szakemberek.

Az elöljáró arra is kitért, hogy elkészültek a tervek a villanyhálózat kiterjesztésére is, ezeket jelenleg vizsgálja a szolgáltató. Bár a megszokottnál bürokratikusabb munkáról van szó, remélik, hogy ez esetben is mielőbb elkezdődhet a kivitelezés. Az ehhez szükséges anyagiak felét az önkormányzatnak kell biztosítania.