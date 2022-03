Fókuszban a kerékpározók, új bicikliutakat alakítanak ki Székelyföld-szerte

Tovább bővítik idéntől a kerékpárút-hálózatokat a nagyobb székelyföldi városok. A beruházásokat főként a helyi mobilitási tervek részeként valósítják meg, európai uniós alapokból. Egyik legnagyobb bicikliút-hálózattal egyébként Sepsiszentgyörgy rendelkezik, összesen 13,7 kilométernyi kialakított kerékpársávval, a háromszékieket Csíkszereda követi 11,4 kilométernyi szakasszal.

Barabás Hajnal 2022. március 20., 10:032022. március 20., 10:03

A téli biciklizés már mindennapos jelenség Csíkszeredában is, a kerékpárutak hóeltakarítására is érkezett kérés a városházára – jegyezte meg érdekességként Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere, akitől a város bicikliút-hálózatáról és jövőbeli terveikről érdeklődtünk. Hirdetés Hirdetés Szerinte a visszajelzések alapján egyre nagyobb az igény a kialakított kerékpárutakra a városban.

Jelenleg 11,4 kilométernyi biciklisáv van a hargitai megyeszékhelyen, a leghosszabb egybefüggő szakasz ebből közel két kilométer hosszú,

és a Zsögödi Nagy Imre utcán halad végig a Szász Endre utcától a zsögödi Lukoil üzemanyagtöltő állomásig. Említésre érdemes még az 1,7 kilométer hosszú taplocai bicikliút, illetve a Csíksomlyóra vezető kerékpársáv is, amely hossza 1,55 kilométer.

A jövőre nézve pedig tovább bővítenék a kerékpárút-hálózatot.

Az egyik elképzelése az önkormányzatnak, hogy egy hosszabb szakaszt alakítsanak ki a Nagymező utcában, elsősorban pályázat révén, állami finanszírozásból. Ugyanakkor egy nagyobb lélegzetvételű projekten is dolgoznak a vízügyi hatósággal, valamint a környezetvédelmi minisztériummal közösen, amely révén egy hosszabb bicikliút valósulna meg Csibától Zsögödfürdőig, az Olt-folyó baloldali árvízvédelmi töltésén. Továbbá a fenntartható mobilitási terv részeként, európai uniós támogatással készül el egy új kerékpárút, amely a Szent Kereszt Plébániától a vasúti felüljárón át végigvezet a Hargita utcán a város nyugati kijáratáig. Ugyanakkor a Szeredai-fürdő melletti zöldterület felújítása révén is kialakítanak egy 1,5 kilométer hosszú bicikliutat a Fürdő utca kezdetétől egészen a fürdőig. Egyébként

nemcsak új kerékpárutak kialakítása, hanem a régi, Szék útján lévő biciklisáv felújítása is szándékában áll a városvezetésnek.

A kerékpárutak bővítése mellett új biciklilezárók, és tárolók kihelyezése is szerepel az önkormányzat teendői között. A nyitott, spirál és P betű típusú biciklibeállók kihelyezését már 2014-ben elkezdték a város központjában, továbbá minden lakótelep teljeskörű felújítása is új biciklilekötők kihelyezését hozta magával. A Testvériség sugárúton és a Pacsirta sétányon helyeztek el elsőként födött tárolókat. Az Octavian Goga sétány modernizálása során pedig 11 zárható tárolót építettek, amelyek egyenként 16 kerékpár tárolására alkalmasak. „Ezeknek a használati szabályzóján még dolgozunk. Ugyanakkor a továbbiakban a város több pontján tervezünk hasonló, zárható biciklitárolókat elhelyezni. Továbbá a Festő Nagy István sétány tervében is szerepelnek a biciklitározók, amelynek munkálatait, reményeink szerint már idén megkezdhetjük” – tájékoztatott az alpolgármester. Új kerékpárutak uniós alapokból Marosvásárhelyen jelenleg mindössze 8 kilométer biciklisáv található. „A leghosszabb szakasz, ebből több mint 2 kilométer a Szabadság utcában van, a Ion Heliade Rădulescu, illetve a Felszabadulás utcákkal való útkereszteződés közötti szakaszon” – válaszolta kérdéseinkre Rigmányi Eszter, a marosvásárhelyi városháza sajtószóvivője. Tőle tudjuk, hogy

új kerékpárutak kialakítására is számíthatnak a lakók ebben az évben.

„Helyi költségvetésből még idén megvalósulhat a Szabadság utcában egy újabb kerékpársáv, de az önkormányzat pályázati pénzeket is lehívott e célra” – mondta. Hozzáfűzte, a Dózsa György utca is teljes felújítás előtt áll, és ennek részeként nemcsak buszsávok, hanem bicikliutak is létesülnek ott. Továbbá

bicikli- és gyalogosbarát út építését tervezik a klinikák környékén, ennek a projektnek a dokumentációját most készítik elő.

A beruházás a Regionális Operatív Program keretében valósul meg, értéke majdnem 14 millió lej. „A terv szerint ezen a környéken többek között 1,4 kilométer biciklisáv létesül, 3 biciklikölcsönző állomás, valamint 50 kerékpártároló. Ugyanakkor 120 bicikli vásárlása is a projekt része, ebből 30 elektromos bicikli” – sorolta a szóvivő. Megjegyezte azt is, hogy készül a város fenntartható mobilitási terve is a 2027-ig tartó időszakra, amelyben figyelembe veszik az alternatív közlekedési formák biztosítását, a környezetszennyezés csökkentését, valamint a fenntartható fejlődési szempontokat, így további, új biciklisávok létesítését is.

Fotó: Haáz Vince

Átalakul a kerékpáros infrastruktúra Székelyudvarhelyen összesen 10,5 kilométernyi kerékpárút található. Ebből 1,5 kilométer hosszú a marosvásárhelyi kijárattól Szejkéig tartó bicikliút, amelyet megfelelő szélességgel, leválasztva az autós forgalomtól az országút mentén építettek ki, és amelyen kétirányú forgalomra van lehetőség.

Ezen kívül a városban mintegy 9 kilométeren vannak biciklisávok, főként azokon az útvonalakon, amelyeket a leginkább használnak a kerékpárosok. Ezek azok az útvonalak, amelyeken a lakóhelytől a munkahelyre és a központba, iskolákba lehet eljutni.

Ezeket az információkat a város mobilitási tervének összeállításakor összesítettük” – fejtette ki Zörgő Noémi, a székelyudvarhelyi városháza sajtószóvivője. Mint folytatta,

az önkormányzatnak két európai uniós finanszírozású projektje is folyamatban van, amely révén az útfelújításokkal párhuzamosan 16 kilométernyi összefüggő kerékpárútja lesz a városnak, bekapcsolva a központi részbe a lakótelepeket.

A két nyertes pályázat közül az egyik kivitelezési munkálatait nemsokára elkezdik. „A beruházások megvalósulásával teljesen átalakul a jelenlegi kerékpáros infrastruktúra, amelyre szükség is van, hiszen az elmúlt években jelentősen emelkedett a kerékpárral közlekedők száma a városban” – tette hozzá a szóvivő.

Fotó: Haáz Vince

A mobilitási terv részei Fábián Gellért, a sepsiszentgyörgyi önkormányzat részéről közölte, hogy a város 13,73 kilométernyi bicikliúttal rendelkezik. „A leghosszabb kerékpárút a Kriza János utcától kezdődik és a Jókai Mór utcáig tart. Újabb kerékpárutakat is tervezünk kialakítani az Olt-folyó menti gáton mintegy 6 kilométer hosszúságban, továbbá az Oltmező utcában, a Păiuș David úton, a Stadion utcában, a Grigore Bălan sugárúton, valamint a Gyár és a Csíki utcákban” – sorolta a szóvivő. Hozzátette, mindezek a projektek a városi mobilitási terv részét képezik, a munkálatok legkésőbb 2023 decemberig kell befejeződjenek. A 2027-ig tartó új mobilitási tervben pedig további új kerékpárutak létrehozását javasolják majd. Egyébként az elmúlt két évben hat zárható kerékpártárolót helyeztek ki, és még további 10 helyszínre nyújtottak be kérést a lakók. Bővítik a hálózatot Gyergyószentmiklóson két útszakasz mentén jelöltek ki biciklisávot a járda szélén, a Testvériség sugárúton, illetve a Gyilkostó sugárúton – tudtuk meg Hegyi Zsuzsánnától. A gyergyószentmiklósi polgármesteri hivatal sajtóreferense hozzátette, idén a helyi költségvetésből 200 ezer lejt különítettek el arra, hogy a országos helyreállítási alap (PNRR) programjában a város is részt vehessen kerékpárutak létesítésének céljával. Első körben egyelőre a tervezés és a dokumentáció előkészítése valósul meg.