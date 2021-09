Fokozott figyelem szükséges az utakon, busás összeget kell fizetni az elütött szarvasért

Noha csak két hét múlva kezdődik a szarvasok párzási időszaka, már most sok nagytestű vad téved az utakra, ezért a vadászok óvatosságra intik a járművezetőket. Már csak azért is érdemes vigyázni, mert ha a szakaszon ki van helyezve a vadakra figyelmeztető közlekedési tábla, akkor a keletkezett kár mellett az elütött állat értéke is az autóvezetőt terheli.

Hamarosan kezdődik a szarvasok párzási időszaka, óvatosságra intik a sofőröket • Fotó: Pál Árpád

Szeptember 15-től egy hónapon át tart a szarvasok párzási időszaka, amikor a vadak a megszokottnál is kiszámíthatatlanabbak, így könnyen kiugorhatnak az autósok elé, ezért nem árt óvatosabban vezetni – hívja fel a figyelmet Mărmureanu-Bíró Leonárd, a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület igazgatója. Mint mondta, érdemes figyelmesen vezetni az addig hátralévő időszakban is, hiszen már most kezdenek óvatlanabbá válni a szarvasok, már történtek is balesetek emiatt.

Tévhitekről

Az igazgató szerint az esti és az éjszakai órákban különösen érdemes figyelni, hiszen akkor aktívabbak a többszáz kilogrammos vadak. Rávilágított arra is, hogy tévhit, miszerint csak az erdős vagy éppen a gabonával beültetett részeken bukkanhatnak fel hirtelen az úton a vadak: ez valójában bárhol megtörténhet.

Ha egy szarvas átmegy az úton, akkor nem elég csak lassítani és átengedni azt, hiszen társai is követhetik.

„Az a legbiztosabb, ha megállunk az autóval és csak akkor haladunk tovább, ha az már biztonságos. Én is így teszek” – hangsúlyozta Mărmureanu-Bíró.

A vadért is fizetni kell

A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy az utak ügykezelői szinte mindenhol kihelyeztették a vadakra figyelmeztető táblákat, így balesetkor senki sem fogja megtéríteni a sofőr autójában keletkezett kárt. Sőt,

amennyiben a vad elpusztul, a balesetet okozó személy köteles kifizetni a vadásztársulatoknak annak eszmei értékét. Ez 6000 euró vadászidényben – hímek esetén szeptember 1. és december 31. között, tehenek és borjak esetén szeptember 1. és február 15. között –, azon kívül pedig az említett összeg duplája.

Az igazgató senkinek sem tanácsolja, hogy megpróbálja megközelíteni a sebzett vadat, hiszen előfordulhat, hogy az félelmében támadni fog. „Egyszerűbb megelőzni a problémát és óvatosan vezetni, hiszen maga az autó sofőrje és utasai is jelentős sérüléseket szenvedhetnek, ha egy több száz kilós vaddal ütköznek” – szögezte le Mărmureanu-Bíró Leonárd.