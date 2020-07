Fogorvos szeretne lenni a legjobb érettségi eredményt elért csíkszéki diák

Orosz Anita. Fogorvosnak készül, de ha ez mégsem jönne össze, B terve is van • Fotó: Veres Nándor

Otthontanulás: pipa

A kényszerszünet okozta három hónapos otthontanulással kapcsolatosan Anita megjegyezte, volt előnye és hátránya is az időszaknak. „Fontos volt, hogy az érettségi és a továbbtanulás szempontjából fontos tantárgyakra tudtam koncentrálni.

Viszont volt olyan periódus is, amikor a produktivitásom lecsökkent, nem találkozhattam a barátaimmal, nem ülhetett össze az osztályközösség. Néha nehéz volt ilyen körülmények között megfelelően odafigyelni a napi tanulásra

– vallotta be. A csíkszeredai születésű lány kiemelte, amit előzetesen tudatosan betervezett az otthontanulással kapcsolatban, azt meg is tudta valósítani. Úgy fogalmazott, jól élte meg a tavaszi időszakot, hiszen magának osztotta be az idejét, de a tanárok is sokat segítettek, hiszen online platformokon órákat és felkészítőket tartottak nekik. „Nem féltem attól, hogy a három hónap kiesés miatt nem fog jól sikerülni az érettségim” – fejtette ki.