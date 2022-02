Fogadj örökbe egy édesanyát! jelmondattal gyűjtenek a nehéz körülmények között élő nőknek

Képünk illusztráció • Fotó: UIET

Ahogy Koreck Mária, a Divers Egyesület elnöke a Székelyhonnak elmondta, ez a negyedik tematikus gyűjtés, legutóbb lábbelit gyűjtöttek, most viszont új dolgokra van szükség, elsősorban olyasmire, amit a szűkös körülmények között élő nők, nem tudnak megvásárolni maguknak.

Elsősorban higiéniai, tisztálkodási eszközökre van szükség, például egészségügyi betétre, tusfürdőre, samponra, de bármi jöhet, amit örömmel fogad egy nő: egy pár harisnyanadrág, fehérnemű, vagy bármilyen ajándékutalvány egy fodrász-, vagy kozmetikai szalonba, esetleg színházjegy

– mondta Koreck Mária, hangsúlyozva, hogy a használati tárgyak csakis újak lehetnek.

Ajándékozni lehet csomagot, de akár egy darab valamit is, sampont vagy tisztasági betétet, nincs meghatározva a minimális mennyiség – válaszolta érdeklődésünkre a Divers egyesület vezetője, aki azt is elmondta, az adományokat március 4-ig fogadják a terv szerint, de ha bárki azon túl is szeretne ajándékozni, megteheti március végéig.

Az adományokat a Divers Egyesülethez (Avram Iancu utca 29., vagy a Babo üzletbe (Hosszú utca 203.) lehet beadni.