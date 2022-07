Focipálya mint közösségi tér

Közösségi térré alakítják az oroszhegyi futballpályát és annak környékét, ahol lelátó és öltözők épültek, ugyanakkor földmunkálatokat is végeztek a talaj kiegyenlítése érdekében. Jelenleg a gyepszőnyeg kialakítása van folyamatban, továbbá területrendezési munkálatokra készültek.

Idén a pálya újjáépítésébe fogtak: egyebek mellett elvezették a talajvizet, majd ballaszt-, agyag- és homokrétegeket terítettek le, erre került rá a föld. Utóbbira telepítik a természetes gyepet, ami jelenleg is folyamatban van.

Az oroszhegyi domborzat kevés lehetőséget biztosít a közösségi terek kialakítására, ám megfelelő helyszín lesz erre a futballpálya és annak környéke, ahol jelenleg is zajlanak a felújítási munkálatok – magyarázta lapunknak Bálint Elemér Imre polgármester. Mint mondta, emellett a beruházás már csak azért is fontos, mert a helyi labdarúgók egyre jobban teljesítenek.

A polgármester hangsúlyozta, ez az általuk alkalmazott megoldás kissé költségesebb a megszokottnál, valamint többet is kell dolgozni vele, ám jól bevált módszerről van szó. Az agyagréteg szigetel, a homok tárolja a vizet, így

A polgármester arra is kitért, hogy ennyivel nem fejeződik be a munka, hiszen a futballpályát körbevevő kövezett utat is létrehoznak, valamint parkolókat és zöldövezeteket alakítanak ki. A tervek szerint még idén megvalósul a korszerűsítés.