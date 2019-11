Fizetik a területalapú támogatást

Az igénylők nagy része esetében már jóváhagyták az alaptámogatás előlegének a kiutalását • Fotó: Veres Nándor

Az október közepe óta eltelt majdnem egy hónap alatt mintegy huszonegyezer Hargita megyei gazda esetében hagyta jóvá a támogatáselőlegek kifizetését a Hargita Megyei Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA),

egy részüknek a bankszámlájára már meg is érkezett a pénz.

Akik még nem kapták meg a támogatáselőleget

Amint arról Haschi András, az intézmény vezetője tájékoztatott,

a 26 ezer idei igénylő között ötezren vannak még, akik a támogatáselőleget egyelőre nem kaphatják meg.

Ennek az egyik oka az, hogy olyan támogatásokat – például valamilyen állattartási támogatást – igényeltek, amelynek a kifizetése még nem kezdődött el. Továbbá vannak olyan kérelmezők is, akik ellenőrzés alatt állnak, az általuk igényelt támogatások előlegkifizetése azért nem kapott még jóváhagyást.

Mint általában, megváltoztak a területek, nincsenek jó helyre berajzolva, vagy nincsenek megművelve. Ilyen problémákkal találkozunk

– ismertette a leggyakoribb formai hibákat, illetve gyakorlati szabálytalanságokat a megyei mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökség igazgatója. Utóbbiak esetében a támogatáselőlegek átutalása év végéig is elhúzódhat, attól is függ, Bukarestben jóváhagyják-e, hogy a felülvizsgált kérelmezők esetében is utalják ki a támogatásokat, illetve olyan támogatások is vannak, amelyeknek az igénylői különböző dokumentumokkal ki kell egészítsék még igénylési dossziéikat – mondta Haschi András.