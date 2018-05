Fizetéses parkolás: másfél éves szünet után döcögősen indult az első nap Marosvásárhelyen

Reggel és kora délután is a megszokottnál jóval kevesebb gépkocsi parkolt Marosvásárhelyen a főtéren, miután hétfőtől újra fizetni kell az állomásozásért, s nem is keveset. A 0 övezetben fél óra két lejbe, egy egész óra három lejbe kerül. A helyi rendőrök már ellenőrizték a parkoló autókat.

Kevesebben parkoltak a főtérnél a megszokotthoz képest, amióta újra fizetni kell a megállásért • Fotó: Haáz Vince

az okozott elégedetlenséget, hogy a megjelölt helyeken nem lehetett bérletet venni. Sokan ott szembesültek azzal a kitétellel is, hogy a 0 övezetben vagyis a belvárosba és közvetlen környékére nem lehet bérletet váltani.

Csaknem másfél éves szünet után újra fizetős lett a parkolás Marosvásárhelyen. Az elővigyázatos gépkocsivezetők már a múlt héten felkészültek a hétfő reggelre: bérletet váltottak, érdeklődtek és méltatlankodtak. A városháza igazgatósága által újraindított szolgáltatás ugyanis még nem tökéletes, ugyanakkor több újdonságot is tartalmaz.

Azt is többen szóvá tették, hogy

a városháza igen érdekes módon osztotta be a belvárosi, vagyis 0 övezethez tartozó utcákat, ugyanis a Városháza, Tusnád, Enescu és Ifjúsági utcákat „kifelejtették” ebből az övezetből, lehetőséget biztosítva úgymond alkalmazottaiknak, hogy ide bérletet váltsanak, és egész munkaidő alatt gépkocsiikkal itt állomásozzanak.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ezt az utcabeosztást a marosvásárhelyi önkormányzati tanácsosok nagy többsége is jóváhagyta.

Gondot jelentett még hétfőn is, hogy

csak a városháza szakigazgatóságain és adóügyi osztályain lehetett jegyet váltani. Korábban sok kisebb-nagyobb boltban is lehetett parkolójegyet vásárolni. Bérletet online is be lehetett szerezni, személyesen azonban csak a közterületrendezési igazgatóság Koós Károly utcai székházában.

Az sms-es rendszer fennakadás nélkül működött, így sokan ily módon váltottak jegyet a parkoláshoz. Az üzenetet az övezettel és a kocsi rendszámtáblájával a 7420-as számra kell küldeni, de ennek a módjáról részletesen tájékoztatnak azok a három nyelvű táblák, amelyeket az érintett utcákban helyeztek ki.

Nem a büntetés a cél

Hétfőn kora délután megkértük a helyi rendőrség vezetőjét, Ioan Damaschint, hogy értékelje az első nap tapasztalatait, hiszen az ő beosztott alkalmazottai egész nap a város utcáit járták, s figyelmeztettek és fényképeztek. Damaschin elmondta, hogy

elsősorban az a céljuk, hogy figyelmeztessék a gépkocsivezetőket, hogy újra visszavezették a fizetéses parkolási rendszert, s milyen módon tudnak bérletet vagy jegyet venni.

„Mint minden kezdet, ez sem egyszerű, de mindenképp az a célunk, hogy tájékoztassuk a lakókat, s a visszajelzések alapján, ha szükséges kisebb módosításokat kérjünk.