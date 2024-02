Fizetés nélkül sétált ki a boltból, őrizetbe vétel lett a jutalma

Több mint nyolcszáz lej értékű áruval, fizetés nélkül távozott egy élelmiszerboltból egy galócási férfi kedden. A gyanú szerint további két lopás is a számlájára írható.

„Kihasználta” a maroshévízi üzletben lévő zsúfoltságot, fizetés nélkül lelépett egy 52 éves galócási férfi, de a riasztott rendőrök hamar a nyomára bukkantak – számol be a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság. A több mint nyolcszáz lej értékű lopott árut hiánytalanul megtalálták. A gyanú szerint a férfi február folyamán további két bolti lopást is elkövetett, ezek során több mint háromezer lejes kárt okozott. A férfit kedden őrizetbe is vették.