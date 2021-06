Filmszereda: „hazatért” a Csíkszeredában és a Gyimesekben forgatott Mostmár jöhetsz Jézuska

Az időnként eleredő eső ellenére is szép számú közönség előtt vette kezdetét szerda délután az 5. Filmszereda Székelyföldi Mozgókép Fesztivál Csíkszeredában. Előbb a Csíki Kamarazenekar koncertje nyitotta meg hivatalosan is az rendezvényt, majd az első filmvetítést követően közönségtalálkozót is tartottak a rendezvény egyik helyszínéül szolgáló Mikó-vár udvarán.

Jakab Tamás, Fülöp Zoltán, Pálffy Tibor és Farkas György rendező Tamás Attila kérdéseire válaszoltak • Fotó: Korpos Attila

A Filmszereda első vetítése a Most már jöhetsz Jézuska című félórás kisjátékfilm ősbemutatója volt csütörtökön, kora délután, amely Nyirő József azonos című novellája alapján készült.

A premiervetítésen jelen volt a film rendezője Farkas György, valamint a két főszereplőt alakító Fülöp Zoltán és Pálffy Tibor színészek, és Jakab Tamás is, aki a film harmadik szereplőjét, Akkát, a keverék-juhászkutyát tanította be. Az alkotók portálunk munkatársa, a moderátori szerepet ellátó Tamás Attila kérdéseire válaszoltak.

HIRDETÉS

A csíki télben, karácsony este játszódó filmmel kapcsolatban Farkas György rendező elmondta, hogy a felmenői székely származásúak, így nem állt tőle távol sem a táj jellege, sem a filmvásznon megjelenő gondolatvilág.

Több filmet is megnézve döbbentem rá, hogy viszonylag kevés olyan karácsonyról szóló alkotás van, ami nem a fényűzésről szól, hanem a hétköznapi gondolatok, nehézségek és örömök megéléséről

– mesélte a még 2019 elején forgatott, de a világjárvány miatt többször elnapolt bemutatójú alkotással kapcsolatban. Mint mondta, nem volt nehéz a karakterek megtalálása, hiszen a forgatókönyv írásakor a két főszereplő arcképe mondhatni megvolt, Fülöp Zoltán és Pálffy Tibor pedig tökéletesen beleillettek az elképzelésekbe.

„A filmben nem a székelyföldi tájak bemutatásán van a lényeg, hiszen bármilyen, Erdélyben készült képi alkotáson visszaköszön a természet varázslatossága” – fejtette ki a rendező, hozzátéve, hogy Budapesten egy Nyirő-alkotáshoz nyúlni nagyon veszélyes.

Sok esetben a parasztromantikával fűszerezett székely táj jelenik meg, mindenütt székely motívumok, a székely ruha pedig elengedhetetlen. Ezért akartuk mi emberekkel eltakarni a tájat: ezek a történetek az emberekről szólnak

– emelte ki Farkas György. Szerinte érdemes a régi írásokat úgy olvasni, ahogy azokat valójában írták és nem úgy, ahogy elemezték őket.

A filmben Fülöp Zoltán színművésze alakítja Ádámot, aki csendes magányában él egy tanyán, hitehagyottan próbál túllépni felesége és gyermeke elvesztésén.

Öröm volt számomra, hogy részt vehettem a produkcióban. A forgatókönyv hallatán akarva-akaratlan bennem is elindult egy film, és már az első olvasópróbán kiderült, hogy nagyon is egy húron pendülünk a rendezővel

– fogalmazott a Csíki Játékszín színésze. Kiemelte, külön örült annak, hogy színész barátjával szerepelhetett együtt az alkotásban, amelyben egyszerűen csak „éltek”.

A másik főszereplő, a dicsőszentmártoni születésű, Sepsiszentgyörgyön élő Pálffy Tibor színművész számára a természet viszontagságai jelentették az igazi kihívást a forgatás során.

Izgalmas volt minden jelenet. Élmény marad számomra, amikor a hóágyúval karöltve kellett megteremtenünk a hóvihar jelenlétét és a küzdelmet az életben maradásért

– mutatott rá a filmben lőtt sebbel szökevényt játszó színész, aki épp Ádámtól várja a feloldozást halála előtt. A csíki tájakon és a Mikó-vár mögött forgatott alkotás kapcsán kiemelte: a rendező mindvégig tudatos volt, és tudta, melyik jelenetből mit akar kihozni. A közönségtalálkozón „részt vevő” harmadik szereplő, a négyéves juhászkutya-keverék Akka kapcsán elmondta, hogy nem nagy kutyabarát, és mivel több jelenetnél is majdhogynem farkasszemet kellett néznie vele, ezt a félelmemet is le kellett győznie.

A közönségtalálkozón a rendező a további filmtervekről is beszélt, beszámolva arról, hogy a második rész – ami gyakorlatilag az előzménytörténete a most bemutatott filmnek – egy része már februárban leforgott, szintén Székelyföldön: Hargitafürdőn és a Gyimesekben, augusztusban pedig ismét visszatérnek a Gyimesekbe, hogy a hátralevő, nyári jeleneteket is leforgassák. A rendező azt is elárulta, hogy

a jövőben egy harmadik rész is készül, ami révén trilógiává teljesül a történetfolyam, ez utóbbi pedig már a jelenben fog játszódni.

Farkas György abbéli reményének is hangot adott, hogy pár év múlva már a teljes, három részből álló filmalkotást is láthatják a csíkszeredaiak és nemcsak.