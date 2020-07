Figyelmeztetik a természetvédelmi övezetben parkolókat

Park and Ride parkolót hoznának létre Csíkszereda ipari övezetében

Felszámolt gyártelep helyén hozna létre egy nagy befogadóképességű P+R (Park and Ride) parkolót Csíkszereda önkormányzata, új utakat építenének, biztosítva az ingatlanok megközelíthetőségét – többek között ezt is tartalmazza annak az övezeti rendezési tervnek az első változata, amelyet kedden délután mutattak be.