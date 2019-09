Fiataloktól volt hangos Gyergyószentmiklós főtere

• Fotó: Ifitéka

A rendezvény megújult, a résztvevők kicserélődtek, idén több újonc csapat vett részt a versenyben, mint ahány rutinos, de a hangulaton ez nem változtatott.

A vetélkedők során a játékosoknak szükségük volt úgy a fizikai erejükre, mint ügyességükre, logikájukra, és nem utolsósorban a csapatban való dolgozásra is.

A játékok nem csak a szórakozást, hanem egyes esetekben a tapasztalatszerzést, és a tanulást is szolgálták. Több próba is szólt például az elsősegélynyújtásról, ahol olyan helyzeteket kellett megoldjanak a csapatok, amivel akár a való életben is találkozhatnak. A környezet tisztaságára is hangsúlyt fektettek a szervezők,

két napra a cigarettacsikkek is eltűntek a földről, ugyanis ezek gyűjtésével is pontokat szerezhettek a csapatok.

A napok végén koncertek és hajnalig tartó bulik színesítették az eseményt. Mint minden versenynek ennek is voltak győztesei.

Idén a Translate PLS vagyis a román tannyelvű Sfântu Nicolae középiskola tanulóiból összeállt, és az Ifinapokhoz először csatlakozó csapat bizonyult a legügyesebbnek, őket szoros versenyben a KiWhiskey? Követte, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokát a Mű-Facek foglalhatták el.

A rendezvény összefoglalásképp az Ifitéka vezetője, Málnási Andrea elsősorban azt emelte ki, hogy annak ellenére is rendben és jó hangulatban, zajlott le az esemény, hogy a résztvevők többsége először „ifinapozott”, és ezúttal hiányoztak azok a veterán csapatok, akik korábban húzóerőt is jelentettek, és akik példáját az újoncok követhették volna. A mostani kezdők jövőre már tapasztaltabban vághatnak neki a négy napos vetélkedő- és bulisorozatnak, és akkor még inkább élvezni, értékelni fogják azt.

A gyergyószentmiklósiak részéről hideget és meleget is kapott az Ifinapok vannak akik szükségtelennek, feleslegesnek tartják, hogy a fiatalok számára ilyen rendezvényt szerveznek, és bármilyen is legyen a program távol tartják magukat tőle.

Málnási Andrea szerint a fiatalok által otthon elmesélt élmények sokat segítenek abban, hogy a szülők és általában a felnőttek jobb szemmel nézzenek az Ifinapokra, jónak, hasznosnak tartják az itt zajló eseményeket – ezt a sok ismeretlentől érkezett pozitív visszajelzés igazolja.