Fiataloknak építtet sorházakat a sepsiszentgyörgyi önkormányzat

Növekedett a napi esetszám, haláleset is történt Hargita megyében

A napi tesztszámok növekedésének hatására az új fertőzések száma is emelkedett kedden Hargita megyében, és egy haláleset is történt a térségben az elmúlt huszonnégy órában. Kevéssel nőtt a fertőzöttségi arány is.