Fiatal Maros megyeiek a koronavírus újabb székelyföldi áldozatai

Képünk illusztráció • Fotó: Bruzák Noémi/MTI

Elhunyt egy 35 éves Maros megyei nő, akit először a segesvári kórház fertőző osztályára utaltak április 5-én, innen került át a Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Kórház fertőző osztályára 7-én, majd az állapota romlásával az intenzív osztályra 10-én. A koronavírus-tesztje április 6-án lett pozitív, április 18-án, szombaton pedig életét vesztette. A nő elhízással, cukorbetegséggel, magas vérnyomással, valamint szív- és érrendszeri betegségekkel küzdött.

Egy 47 éves Maros megyei nő is életét vesztette, akit április 8-án utaltak be a Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Kórház tüdőgyógyászati osztályára, aznap pedig igazolták is nála a koronavírus fertőzést. Április 18-án került át az intenzív-osztályra, ahol aznap életét vesztette. A beteg szív- és érrendszeri problémákkal, valamint magas vérnyomással küzdött.

A harmadik áldozat egy 30 éves Maros megyei férfi, akit április 7-én utaltak be a dicsőszentmártoni kórházba, innen pedig 10-én került át a Maros Megyei Sürgősségi Kórház intenzív osztályára. Április 9-én igazolták, hogy megfertőződött a koronavírussal, április 18-án pedig életét vesztette. A férfi túlsúllyal küzdött.

A koronavírus és egyéb betegségek miatti szövődményekben elhunyt még egy 84 éves Iași megyei férfi, és egy 64, valamint egy 65 éves Brassó megyei nő is.