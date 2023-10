Fennállásának ötven évét ünnepelte a sepsiszentgyörgyi Árvácska Napköziotthon

A sepsiszentgyörgyi önkormányzat mint az oktatási intézmények fenntartója egy uniós pályázati támogatásnak köszönhetően újította fel a város egyik legrégebbi óvodáját. Az épület ugyan 50 éves, de az oda beköltöző óvodai csoportok még korábban is léteztek. A Ceausescu-korszakban az akkor épülő tömbháznegyedbe – a Csíki-negyedbe – rengeteg fiatal költözött, köztük sok értelmiségi, és nagyon sok volt a gyermek az intézményben is:

A pénteki ünnepség a kicsiknek szánt koncerttel, a Tekergők együttes fellépésével kezdődött. Jó hangulat alakult ki a szabadtéri koncerten, az időjárás is kedvezett az ünneplőknek. A szervezők, Ferencz Gyöngyvér és a 34 éve ott tanító Buna Mária óvónő, az alapítvány elnöke meghívták az intézmény régi vezetőit és munkatársait is, az innen nyugdíjba vonult óvónőket: az Árvácska első igazgatónője, a most 81 éves Deák Viktória is jelen volt. Szőcs Imola szaktanfelügyelő, aki 17 évig volt részese az Árvácska munkaközösségének, online szólt a jelenlevőkhöz. Az óvóda 50 éves történetét felelevenítő beszélgetés moderátorának felkérték Bálint Éva Ildikót, aki sokéves óvódaigazgatói és óvónői múlttal maga mögött, aktív nyugdíjasként nagyon jól elő tudta hívni a közreműködők emlékmozaikjait, amelyekből összeállt a fél évszázad.

A legapróbb részletekig kidolgozott ünnepség sokáig emlékezetes marad minden résztvevőjének: a gyerekek, akik a kiállításra dolgoztak, emléklapot kaptak, úgyszintén a régi és jelenlegi munkatársak, akiknek kiállított régi fényképeiből újra rá lehetett csodálkozni az 50 év tűnékeny pillanataira.

De a legnagyobb élményt az óvónők, volt kollégák sok év, évtized utáni találkozása jelentette, a megtartó közösség, amelynek jelzőjét értették, érezték az ünnepség résztvevői.