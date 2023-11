Fennakadás a Hargitán

Volt, aki ennek dacára is útra kelt, ki szerencsésebben, ki kevésbé: az Udvarhelyszéki Közlekedési Infó Facebook-csoportban közzétett fotók tanúsága szerint

Havas a Madarasi Hargitára vezető ivói út, ami ebben az időszakban egyáltalán nem meglepő, pláne ha figyelembe vesszük a hétvégére kiadott időjárási figyelmeztetést , miszerint csapadékra kell számítani, a hegyvidéken havazni fog, sőt a szél is megerősödik, és emiatt hóvihar várható.

gondot okozott a sofőröknek (és járműveiknek) a Madarasi Hargitára vezető út, volt, aki ki is csúszott.

És ez még csak a téli szezon kezdete, a most következő, december elsejei hosszú hétvégén minden bizonnyal még nagyobb forgalomra lehet számítani.

Emlékezhetünk ugyanakkor a téli ünnepek időszakában kialakult tumultusra, 2021-ben például új szabályrendszert vezettek be az Ivó és Madarasi Hargita közötti útszakaszon, amelynek előírásai szerint kizárólag hólánccal rendelkező autókat engedtek fel Ivó felől a Madarasi Hargitára. A hólánc használata alól az összkerékmeghajtású, kéziváltós, megfelelő téli gumiabronccsal rendelkező autók képeztek kivételt, amit adott esetben ellenőriztek is. Sőt, a megnövekedett forgalomra való tekintettel a fel- és lefelé tartó közlekedést is részben időhöz kötötték.