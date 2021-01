Felzárkóztató oktatási nagyüzem kezdődött az Erőss Zsolt Arénában

• Fotó: Veres Nándor

– közölte az egyik tanítónő, aki fejlesztő pedagógusként dolgozik. Mint mondta, az iskolával ellentétben most speciális helyzet van, így a teremben összevont osztályokkal dolgoznak: van közöttük előkészítős, elsős és másodikos is.

Egyelőre keressük azokat a tevékenységeket, amelyek nem leterhelik, sokkal inkább felszabadítják őket. Mondókákat, énekeket tanultunk, aztán következnek majd a feladatlapos részek is

Kézimunka órára érkeztünk az Erőss Zsolt Arénába szerdán. Épp fákat színeztek a tanteremmé átalakított öltözőben a kicsik. A két tanítónő gondosan figyelt a tucatnyi gyermekre, miközben a szomszédos helyiség kevesebb létszámú, látszólag náluk is kisebb gyerekektől volt hangos.

Nincs házi feladat, így azzal maradnak, amit itt és most megtanulnak

A csíksomlyói iskolában 74 1-4. osztályos diák tanul (most ők is online), közöttük pedig szép számban vannak speciális igényűek is.

Ez azt jelenti, hogy nem az életkorának megfelelőek a készségei. Ez pszichológiai felmérésen alapul: például, amilyen képesség hét éves korra ki kellene alakuljon a gyereknél, az még nem alakult ki. Más a fejlődési ritmusuk, több idő kell, de behozzák a lemaradást

– fejtette ki. Mindezt kiegészítette azzal, hogy az átlagosnál rövidebb meséket vetítenek és olvasnak nekik, mivel a gyerekek szegényesebb szókinccsel rendelkeznek. A fejlesztő pedagógus szín- és mértani alakzatokról szerzett alaptudásukat ellenőrizte az önfeledt zsivajban játszóknál, távozásunkkor pedig az Ecc pecc kimehetsz kezdetű mondókával búcsúztattak minket.