Felverik a lakóövezet éjszakai csendjét a hangoskodó fiatalok

Rendszeresen zavarják a lakók nyugalmát azok a hangoskodó fiatalok, akik a csíkszeredai Óceán üzlet mögötti parkolóban „kocsmáznak”, isznak, cigarettáznak, kiabálnak gyakran éjszakába nyúlóan. Az érintett lakók emiatt kérést nyújtanak be a rendőrséghez, hogy gyakrabban járőrözzenek, többször ellenőrizzék a környéket.

Nemcsak zajongnak, gyakran rongálnak is éjszakánként az italozó fiatalok • Fotó: Gecse Noémi

Hozzátette, nem elég, hogy egész éjjel folyik az ivászat – hiszen amire az egyik társaság abbahagyja, jön a másik –, még futballozni is szoktak a fiatalok az üres italos palackokkal, sörös dobozokkal, gyakorlatilag

A rendőrséget is kihívták többször, de gyakran

– sorolta az egyik első emeleti lakás tulajdonosa, aki kihangsúlyozta, hogy a többi lakó nevében is beszél, hiszen a szomszédait is ugyanúgy zavarja ez a jelenség.

Gyakran egész éjszakákon át nem tudunk aludni. Este kilenc után elindul a »mobil kocsma« a parkírozóban, és előfordul, hogy még éjjel háromkor is zajongnak a fiatalok. Öten, tízen is összegyűlnek, trágárul kiabálnak, isznak, cigarettáznak

A Temesvári sugárút, valamint a Szív utca találkozásánál lévő tömbházak lakói többségének elege van az éjszakai randalírozásból, hangoskodásból. Télen, a mínuszos hidegekben nem volt ez gond, de most, hogy felmelegedett az idő, újra szembesültek ezzel a problémával a lakók.

Erről a problémáról már a tavaly is írtunk, de a helyzet azóta sem javult, a hangoskodók a „téli szünetet” leszámítva továbbra is ugyanúgy zavarják a lakókat. „A tavalyi fiatalok újra nap mint nap visszajárnak, törnek-zúznak! Nemrég egy hinta lett az »áldozat«! Mikor szót emeltem, megfenyegettek, hogy megvernek, kijelentették azt is, hogy nem zavarja őket az sem, ha büntető eljárás indul ellenük! A szókincsük csak trágár szavakra terjed ki, nyomdafestéket nem tűr! Nagyon szemtelenek, és semmitől sem riadnak vissza!

Sajnos az a tapasztalat, hogy sem a városvezetés, sem a rendőrség nem tesz semmit azért, hogy ezek a rongálások, hangoskodások megszűnjenek!

– adott hangot nemtetszésének az érintett.

Figyelmeztetés csendzavarásért

Gheorghe Filip, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője megkeresésünkre elmondta,

az év elejétől többeket figyelmeztetésben részesítettek csendzavarásért, akadt, akiket meg is bírságoltak. Panaszt csendháborításra többek között az Óceán üzlet közelében lakóktól kaptak.

Elmondása szerint az 1991-ből származó 61-es számú törvény előírásai alapján járnak el. A jogszabály szerint a csendóra este tíz órától reggel nyolc óráig, valamint délután egy órától kettő óráig tart. Csendháborításért 500–1500 lej közötti bírság szabható ki.