Felújították a kórházi kápolnát Udvarhelyen

Felújították és új berendezési tárgyakat kapott a városi kórház kápolnája Székelyudvarhelyen: meghitt miséző hely fogadja a betegeket, az orvosokat és ápolókat, akik a testi gyógyuláshoz a lelkit is igénylik. Tamás József püspök szombaton kért áldást a Szűz Mária, betegek gyógyítója titulusú kápolnára. Búcsúját a betegek világnapján, a lourdes-i jelenések évenkénti ünnepén, február 12-én tartják majd.

A kerület főespereseként hálát mondott, hogy az 1990-es évek hajnalán Fehér István orvosigazgató, a néhai Kovács Sándor akkori székelyudvarhelyi főesperes-plébános és a közelmúltban elhunyt Szentannai Dénes főorvos a városi kórház mindenkori betegei számára kialakítottak az intézményben egy olyan helyiséget, ahol szentmisét mutathattak be a katolikus papok, és istentiszteletet tarthattak a református, illetve unitárius lelkipásztorok. Időközben fokozatosan fejlődött a katolikus kórházi lelkigondozói és lelkészi szolgálat is. Kádár Miklós több mint tizenöt éve, az egészségügyi intézmény alkalmazottjaként végzi a kórházpasztorációt.

– sorolta. A napi kórházpasztoráció részeként heti három alkalommal mutat be ott szentmisét Kádár Miklós, és heti egy-egy alkalommal tart unitárius istentiszteltet Katona Dénes kórházlelkész, illetve Bereczki-Orbán Zsolt beszolgáló református lelkipásztor.

Szebbé, kényelmesebbé vált, ugyanakkor új templomi elemekkel, kegytárgyakkal rendezték be

Mátyás Károly főesperes köszönetet fogalmazott a kórház munkaközösségének, hogy jó szemmel nézik a kórházlelkészi tevékenységet: értük ajánlották fel a kápolnaszentelő, főpásztori szentmisét. Remélve, hogy a jövőben is sok beteg talál lelki vigaszra benne, megtapasztalva, hogy Krisztus útja a kereszt útja.

Szentbeszédében kifejtette, a kápolna a velünk maradó Jézus szeretetének, jelenlétének a jele. Áldás és erőforrás a betegek számára, akik leginkább rászorulnak a vigaszra. Meghitt környezetben tudják kérni Istent, és segítségért hozzá folyamodni. Akik pedig az Atyához tartanak, felkészülhetnek arra az útra, ahol Isten hazavárja őket. A kápolna ugyanakkor az orvosoknak, ápolóknak és hozzátartozóknak is áldás, hiszen az emberi törődés csak akkor sikeres, ha Isten áldása van rajta. A püspök azt kívánta, hogy szolgálatukat ne csorbítsa emberi kudarc. A kápolna legyen olyan, mint szervezet számára a szív – áradjon benne Isten áldása és segítsége.

Felekezetközi áldáskérelmek

Bereczki-Orbán Zsolt református lelkipásztor a 32 évvel ezelőtti, lehangoló állapotokat idézte fel, amikor az egészségügyi szakközépiskola diákjaként először lépett be az intézménybe. Azóta volt ápolója, de betege is a kórháznak, és most beszolgáló lelkésze (a református egyháznak nincs kórházlelkésze). Köszönetet mondott mindazoknak, akik tettek azért, hogy ebben a kórházban méltó helyen hirdethessék az Igét, és úrvacsorás közösséget ülhessenek – a testi betegséget hordozók átélhetik Isten gyógyító jelenlétét. Vallja, hiába a test ápolása, ha a lélek nem kap fényt, meleget, hiszen az ember test és lélek.