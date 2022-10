Felújítják a volt királyi járásbíróság épületét, hogy inkubátorházat alakítsanak ki benne

Felállványozták, és immár öt hónapja dolgoznak azon a B-kategóriás épületen, amely Nyárádszereda egyik ikonikus épületének számít. Egykor a királyi járásbíróság működött benne, majd fiú-árvaház is volt, a Nyárádszeredai Kistérségi Társulás is „lakott” az épület pár termében, de sok éve kihasználatlanul áll, holott visszakapta azt a nyárádszeredai önkormányzat.

A drasztikus áremelkedések miatt az eredetileg 6 millió lejes projekt most 9 millió lejben áll (áfával együtt 10 millió fölött) vagyis olyan kétmillió euróba kerül. Sajnos a mi önrészünk növekedett, de nem mondtunk le a projektről, bankkölcsönt is felveszünk, s kicsit átütemeztük a munkálatokat, így az eredeti 2023-as átadás helyett 2024-re lesz kész

– magyarázta a kisváros vezetője. Hozzátette, a munkálatok nagy erőkkel zajlanak az épületben, amely kívülről és belülről is megújul: a rombolás már lezajlott, a kőműves és asztalos munkálatokon is túl vannak, jelenleg a víz-, gáz- és áramszerelés zajlik, s utána már csak szépül az épület.

Megtölteni tartalommal

Az épületegyüttes amúgy három részből áll, a főútról is látszó főépületen túl van egy B és C korpusz is, ebbe a több mint hatszáz négyzetméterbe Tóth Sándor szerint 18 céget tudnak befogadni. Kérdésünkre azt is elmondta, hogy látják az inkubátorház létjogosultságát Nyárádszeredában is.