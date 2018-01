Felújítják a szentegyházi egészségügyi központ gyerekosztályának épületét Fülöp-Székely Botond • 2018. január 11., 11:57 2018. január 11., 11:57 Egész Homoród mente számára fontos modernizálásba fog tavasszal Szentegyháza Polgármesteri Hivatala, ugyanis sikeresen pályáztak a helyi egészségügyi központ gyerekosztálya régi épületének rendbetételéért. Az ódon falak közt már több mint egy évtizede nem gyógyítanak, és jelenleg állandó gyermekorvosi rendelést sem tud biztosítani az intézmény. Utóbbi probléma megoldódik a beruházásnak köszönhetően, sőt bent fekvő gyerekeket is el tudnák majd látni.

Noha tíz éve be van zárva, most is katonás rend uralkodik a régi gyerekosztály épületében • Fotó: Barabás Ákos

Közel 1,9 millió lejes támogatást kap a szentegyházi önkormányzat a helyi egészségügyi központ gyerekosztálya régi épületének modernizálására – tudtuk meg Molnár Tibor polgármestertől, aki hozzátette, a munkálat finanszírozásáért az Országos Vidékfejlesztési Programban (PNDL) pályáztak sikeresen. Mint mondta, az összegből kívül-belül megújul a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház alárendeltségébe tartozó intézmény épülete: rendbe hozzák a tetőzetet, leszigetelik a falakat, megerősítik az épület szerkezetét, korszerű beosztásuk lesz a kórtermeknek stb. HIRDETÉS

A felújítás látványterve. A gyerekek számára is állandó rendelést biztosíthatnak, ha megvalósul a beruházás

A korszerűsítés után nemcsak állandó rendelő lesz biztosítva a gyerekeknek, de be is fektethetik őket az osztályra. A polgármester rámutatott, a tervek szerint nyáron elkezdik a munkálatokat, és ha minden jól halad, év végére befejeződik az építkezés. A megvalósításra egyébként három év áll rendelkezésükre.

Mindenkinek fontos „Sajnos több mint tíz éve nem volt működtethető a régi gyerekosztály, mert az épület nagyon leromlott állapotban van. Ezért sokáig nem volt gyerekorvos sem, így a szülőknek kényszerből Székelyudvarhelyre vagy Csíkszeredába kellett vinniük a beteg gyerekeiket, ami pluszterhet jelentett. Noha a felnőttek kezelésére fenntartott épületet folyamatosan újítottuk, valahogy sosem maradt pénz a gyerekosztályra. Amikor polgármester lettem, az intézmény munkatársaival egyeztetve egyik fő célkitűzésemmé vált, hogy támogatásért pályázzunk a felújítás érdekében” – összegezte az elmúlt években fennálló helyzetet Molnár. Rámutatott, az épület felújítása, illetve az állandó gyerekorvosi rendelés megszervezése egész Homoród mente érdeke – közel 15 ezer emberről van szó –, ami abból is látszik, hogy a környező községek polgármesterei is támogatták a projektet, sőt közben is jártak a pályázat sikereréért.

Mindenre vigyáztak Negyvenhét éve dolgozik a szentegyházi egészségügyi központban Sándor Ilona főnővér, aki elmondta, a rendszerváltás utáni anyagi gondok miatt már a csőd szélén is állt intézményük, de mindig arra törekedtek, hogy a lehető legjobban ellássák a sokszor más településekről beutalt betegeket. Jelenleg belgyógyászati, fizioterápiás és fül-orr-gégészeti kezeléseket nyújtanak a felnőtteknek – bent fekvő betegeknek is –, de vannak mentőik, és sürgősségi ellátást is tudnak biztosítani. Ezenkívül röntgengéppel ellátott épületük is van.

• Fotó: Barabás Ákos

A gyermekorvosi kezelés 2003 után szűnt meg, akkor kellett ugyanis bezárni a rossz állapotban lévő osztályt. A főnővér vezetett végig minket a gyerekosztály régi épületében, amelynek ódon falai közt a munka ugyan rég megállt, de még most is katonás rend van. Megőrizték a régi kiságyakat, a csecsemő-inkubátorokat és a bútorzatot, de a műszerek közül is megmarad néhány. Újra meg kell szokni Sándor Ilona rámutatott, a megújult épületet két részre fogják osztani, az utcára nyíló oldalra a sürgősségit rendezik be – az emeleten kórtermeket biztosítva a beutalt betegeknek –, míg az udvarról a gyerekosztályra lehet majd bejutni.

• Fotó: Barabás Ákos

Utóbbi rész földszintjén rendelő lesz, míg az emeleten mosdók,„tejkonyha” és kórtermek. A felszerelések megvásárlását nem lehet finanszírozni a hivatal pályázatából, de van annyi eszközük, hogy az építkezés befejeztével elkezdődjön a munka. „Van tíz ágyunk és több más felszerelésünk is, nem vagyunk elveszettek. Ha valamire még szükség lesz, azt is sikerül majd valahogyan előteremteni” – magyarázta. Arra is kitért, hogy nagyjából egy éve újból van gyerekorvosuk, aki heti néhány alkalommal rendel. Ez nagy áttörésnek számít, hiszen addig más településekre kellett vinni a kicsiket. Most az jelent kihívást az intézmény munkatársainak, hogy megértessék a szülőkkel, ismét tudnak helyben is segíteni a gyerekeken. Sándor Ilona kijelentette, ha nincs is ott az orvosnő, mindig igyekeznek segíteni.

• Fotó: Barabás Ákos

Nálunk olyan nincs és nem is volt, hogy elküldünk egy beteget anélkül, hogy segítenénk neki. Az egészsége számunkra a legfontosabb – jegyezte meg. Hozzátette, h a a felújítás befejeződik, a doktornő vállalni fogja az állandó rendelést. „Nagy álmunk válik valóra a felújítással, amelyhez a polgármesteri hivatal és a megyei tanács is pozitívan állt. Lehetőségeik szerint mindig segítettek minket az évek során, és nemcsak ők, hanem szponzoraink is, amiért szintén hálásak vagyunk. Az összefogásnak köszönhető, hogy most is működik a központ” – hangsúlyozta a főnővér.

• Fotó: Barabás Ákos

Amire még szükség van Sándor Ilona és Molnár Tibor is megerősítette, hogy gyakran egyeztetnek arról, mire van még szüksége a kórháznak. Ezek közül jelenleg a legfontosabb a mentőszolgálat épületének felújítása, egyebek mellett azért is, mert az újabb mentőautók már magasak, és nem férnének be a garázsokba. A főnövér ugyanakkor szeretne egy liftet a főépületbe, hiszen az megkönnyítené a betegek szállítását, továbbá itt egy festés is ráférne a falakra.

• Fotó: Barabás Ákos