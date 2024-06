Felújítják a székelykeresztúri műemléktemplomot és a közösségi házat

Nagy volumenű munkálat veszi kezdetét a székelykeresztúri Szent Kereszt Plébánián a közösségi házban, illetve a templomban – kezdi beszélgetésünket Bálint István lelkész. Felújításra szorulnak ugyanis a plébániához tartozó létesítmények, annak érdekében, hogy kellően szolgálják a székelykeresztúri hívőket. Mint mondta, a járvány után szépen megnövekedett a vasárnapi misére járók száma, illetve több családos szabadidőprogramot is szerveznek a plébánián, mindez pedig azt bizonyítja, hogy van értelme belevágni a felújításba.

A templomra jócskán ráfér a renoválás, hiszen a tetőzeti faelemeket gomba pusztítja, valamint a padlózat is elkorhadt, ugyanakkor

megesett az is, hogy szentmise közben potyogott a vakolat.

Mivel azonban műemlékvédelem alatt álló építményről van szó, és annak felújítása összetett, több szakember is visszautasította a lelkipásztor felkérését. Végül Váradi Zsolt építész – aki többek között az agyagfalvi református templom, valamint a székelyudvarhelyi belvárosi református templom felújításán is dolgozott – vállalta a székelykeresztúri templom felújítását.

mindemellett templomfelújításra a hívek kilencezer lejt adományoztak.

Az építész elsőként arról beszélt, hogy a templomot egyszerre kell megtartani közösségi térként, hogy aki eddig is ide járt szentmisére, az továbbra is magáénak érezze az épületet, ugyanakkor fontos, hogy a több évszázad nyomait kereső látogatónak, érdeklődőnek is meg tudja mutatni magát az épület.