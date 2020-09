Felújítják a Nyárádtő és Dicsőszentmárton közötti megyei utat

Elkezdődtek a munkálatok • Fotó: Maros megyei önkormányzat

Az európai uniós vissza nem térítendő összeg 135,47 millió lej, a Maros megyei önkormányzat önrésze pedig hat és fél millió lej. Ebből a pénzből nem csupán a földcsuszamlások miatt megrongálódott út szerkezetét hozzák helyre és aszfaltozzák le, hanem két hidat és két vasúti átjárót is rendbe tesznek, valamint az út mentén lévő átereszeket és az útkereszteződéseknél található 123 mellékút csatlakozását is rendezni fogják. A tervben szerepel továbbá 29 autóbusz-megálló korszerűsítése, valamint egy két és fél kilométeres bicikliút megépítése is.

A kivitelező cég képviselője, Daniel Scurtu mérnök szerint

az útszakasz megerősítésére a legjobb műszaki megoldásokat alkalmazzák, így egy 16 km-es szakaszon már idén leterítik az első réteg aszfaltot.

„Átfogó és összetett projektet készítettünk, kiegészítő geológiai felméréseket is végeztünk, hogy minden felmerülő problémára megtaláljuk a lehető legjobb megoldást. Egy elég nagy, mintegy 2800 méteres szakaszon meg kell erősítenünk az út alapjait, mivel ez a rész földcsuszamlásos terület” – fogalmazott a szakember.