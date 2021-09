Felszentelték a reformátusok és unitáriusok közös templomát Fiatfalván

A református és unitárius egyházfők, közéleti személyiségek jelenlétében, ünnepi istentiszteletet, kétorgonás koncertet és közös csemeteültetést is magában foglaló rendezvény részként szentelték fel a fiatfalvi templomot vasárnap. A templom igazi ritkaság, hiszen azt több évszázada használják a mindkét felekezethez tartozó hívek, a két egyház közösen gondozza azt.

nemcsak egy templomot újítottak fel, hanem ezáltal megerősítették a két gyülekezet közti testvéri viszonyt is.

méltán lehetne az egész erdélyi közösség jelképe is a békés egymás mellett élésre.

nemcsak fogyasztják, hanem gyarapítják is javaikat, örökségüket.

A prédikációkat ünnepi beszédek követték. Koncz János Hunor, Székelykeresztúr polgármestere köszönetet mondott Magyarország kormányának, amiért a két évig tartó felújítási munkálatok költségét majdnem teljes egészében finanszírozta, és elmondta, ez a közösség is bizonyíték arra, hogy

Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke ezt a gondolatot tovább folytatva kijelentette: ma is az a cél, hogy erős, összetartó, hagyományait, hitét és nyelvét tisztelő közösséget őrizzünk meg mind Székelyföldön, mind az egész Kárpát-medencében. A fiatfalvi kettős felekezetű templom felújítása azt példázza, hogy ez működik is: az a közösség, amely felújítja templomát, bizonyítja, hogy van múltja, és jövőjét is itt képzeli el. Az ünnepi beszédeket követően rövid kulturális műsort tartottak, amelynek során megszólaltatták a templom mindkét orgonáját. Az esemény zárásaként a két püspök áldást mondott, majd közösen facsemetét ültettek el a templomkertben.