Felolvasómaraton Pilinszky Jánossal a középpontban

• Fotó: Veres Nándor

A szervezők előzetes felhívásának megfelelően idén előtérbe kerül az otthoni és az online térben való olvasás, ahol pedig megengedett – a lehetőségekhez mérten –, helyszín lehet az iskolák osztálya, díszterme, tornaterme, könyvtár, kávézó vagy kulturális intézmény is.

A könyvtár előadótermében tartott megnyitón elhangzott, az idei maratonra sokkal több egyéni felolvasó jelentkezett be előzetesen, mint amire számítottak. Zsidó Ferenc író, műfordító Pilinszky János munkásságával kapcsolatosan megjegyezte, versei képgazdagok, ritmizáltak és könnyen megzenésíthetők, így a mai diákok is könnyebben be tudják fogadni azokat.

Pilinszky témái súlyosak és komorak, hiszen a második világháború borzalmai és a lágertapasztalatok tették őt költővé. Ellenben a formavilág és katolikus mivoltja feloldja ezeket a gátakat

– méltatta az 1921 és 1981 között élt költőt a Székelyföld folyóirat főszerkesztője.