Felnőttek, akik szívesen tanulnak, hogy könnyebben el tudjanak helyezkedni

Jó a hangulat az órákon, a hallgatók aktívan bekapcsolódnak • Fotó: Barabás Ákos

„Családanyák, értelmiségiek, kétkezi munkások jöttek ide tanulni, még Székelykeresztúrról is, mind munkanélküliek. Nem is hinné az ember, mennyire kitartók, egyikük sem hiányzott nyomós ok nélkül, igazolatlanul.

Mintegy tizenhat fős csapat vett részt a tanfolyamon, mindegyikükkel könnyű dolgozni, nagy húzóerő van bennük

– dicsérte a résztvevőket Zsidó Judit angol szakos tanár. Az álláskeresőknek ingyenesen meghirdetett tanfolyamot a székelyudvarhelyi munkaerő-elhelyező iroda szervezte. Az 56 órás intenzív képzés június elején indult, és ma ér véget, a tanultakról pedig záróvizsgán adnak számot a hallgatók.

Ahhoz, hogy könnyebben munkát találjanak, a munkaerő-elhelyező ügynökségek az álláskeresők igényeit és a munkaerőpiac szükségleteit ötvözve szerveznek felnőttképzéseket.

A kötelező jellegű tanfolyamok többsége a munkaadók kérését tartja szem előtt, azonban vannak képzések, amelyeket kimondottan a munkanélküliek óhajára szerveznek, ilyen például az angol nyelvtanfolyam, amelyet kirendeltségenként évente egyszer tartanak meg

– mondta el Jánó Edit Andrea, a Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség osztályvezetője. Az eddigi nyelvtanfolyamok nagy sikernek örvendtek, a résztvevők komolyan vették a tanulást, és a tapasztalatok szerint jó részüknek segített is az elhelyezkedésben. Az ügynökség egy évig követi a tanfolyamok végzőseinek helyzetét.

Tavaly két angol tanfolyamot szerveztek a megyében, az egyik végzőseinek 67 százaléka időközben elhelyezkedett, a másik után 17 százalékos volt ez az arány, azonban még nem járt le az egy év

– magyarázta az osztályvezető. Hozzátette, hogy állandó kapcsolatban állnak az európai munkaerő-elhelyező központtal, mely által németországi munkalehetőség is nyílna a hazai álláskeresőknek, ezért próbálkoztak német nyelvtanfolyam indításával is, azonban erre nem találtak olyan felnőttképzésben akkreditált céget, amely ezt vállalná.