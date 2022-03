Felmentették tisztségéből a székelyudvarhelyi kórház ideiglenesen kinevezett igazgatóját

Eddig tartott a megbízatása, új kórházigatót fognak kinevezni a székelyudvarhelyi egészségügyi intézmény élére. Archív • Fotó: Erdély Bálint Előd

Mint írják, dr. Borka-Balás Attila 2020 decemberében vállalta a székelyudvarhelyi kórház vezetését. Az akkori helyzetben a város több szakembert is felkért az intézmény irányítására, ám a felkérést csak a marosvásárhelyi szakember vállalta.

Ezért a vállalásáért és hozzáállásáért most is köszönetet mondunk. Az azóta eltelt időszakban a kórház több nehéz időszakon ment át, amelyek menedzselésében a főigazgatónak is szerepe volt

– olvasható a városháza tájékoztatásában. Hozzáteszik azonban, hogy

időközönként az intézményvezetésben, a menedzseri feladatok ellátásában nem találkozott a teljesítmény az elvárásokkal.

A hivatali tájékoztatás szerint a felek közös megegyezését követően Gálfi Árpád polgármester visszahívta tisztségéből dr. Borka-Balás Attila főigazgatót, a következő időszakban pedig új, ideiglenes menedzsert nevez ki a polgármester a Székelyudvarhelyi Városi Kórház élére.

Az ügy kapcsán megkerestük Zörgő Noémi kórházi szóvivőt, aki elmondta, hogy a jelenlegi helyzetben a következő lépés az, hogy – az intézmény zavartalan működésének biztosításáért – ideiglenes menedzserigazgatót nevezzenek ki, majd versenyvizsgát hirdessenek az állás betöltésére. Telefonon kerestük Borka-Balás Attilát, de nem sikerült elérnünk.

Mint ismert, dr. Borka-Balás Attila 2020 decemberében váltotta Lukács Antalt a Városi Kórház menedzseri posztján, miután utóbbi ellen az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) eljárást indított. Akkor több szakembert is felkért a város a munkakör betöltésére, de senki nem vállalta, 24 nap telt el úgy, hogy az intézménynek nem volt menedzsere.