Félmegoldás Bukarestből: hat medvét Tusnádfürdőn hagynak

Kilőni egyszerűbb, mint áthelyezni. Nagy munka előtt állnak Tusnádfürdőn. Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

Félmegoldás született Bukarestben a Tusnádfürdőn veszélyesnek ítélt medvék ügyében – tudta meg a Székelyhon Albert Tibortól. A fürdőváros polgármestere lapunknak elmondta, hogy

szerdán este hét óra körül e-mailt kapott a környezetvédelmi minisztériumtól, amelyben csak hat veszélyesnek ítélt tusnádfürdői medve kiemelését – áttelepítését és kilövését – engedélyezik.

Pedig korábban a tusnádfürdői polgármesteri hivatal és az illetékes vadásztársulás tizenkét medve kiemelési kérvényének készítette el a dokumentációját. „Ezek felét azonban Bukarest visszadobta, azzal indokolva a döntést, hogy a kérelmek nem megalapozottak” – tudatta a polgármester.

A városvezető azt is közölte, hogy a hat veszélyes állat közül négynek az elszállítását engedélyezte a szaktárca, ezek közül kettő hárombocsos, egy kétbocsos, egynek pedig egy bocsa van. Ugyanakkor kilövési engedélyt csak két medvére kaptak. A szabályok szerint

bocsos medvéket csak áttelepíteni lehet, megölni nem.

Míg utóbbi eljárás nem időigényes, a polgármester szerint a bocsos medvék elköltöztetése nem egyszerű feladat. A rengeteg papírmunkán túl, egyelőre az is kérdés, hogy ki végzi majd el a veszélyes állatok áttelepítését, vagyis ki rendelkezik erre alkalmas ketrecekkel, valamint altatólövedékekkel. Ugyanakkor több hét is eltelhet, amíg a medvéket be lehet csalni a ketrecekbe, ahol az elaltatásuk történik.

Ez nem lesz leányálom

– jegyezte meg a polgármester rámutatva arra a problémára is, hogy időközben a medvék új otthonát is meg kell találni. „Negyed, vagy félmegoldás ez, hogy valamivel befogják a szánkat” – értékelte a döntést az elöljáró, majd azzal folytatta, hogy nem állnak itt meg.

Meg fogunk szabadulni a másik hat medvétől is.

„Kiegészítjük a kérelmeinket, újból benyújtjuk azokat, nem riadunk vissza. Mindent megteszünk, hogy Tusnádfürdőn a normális körülmények fennmaradjanak, és az idelátogató turisták biztonságban érezhessék magukat nálunk” – hangsúlyozta Albert Tibor.