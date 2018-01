Felmarták a sima aszfaltot, mert úgy vélik, így biztonságosabb

A Csíkmadarashoz közeli úgynevezett „halálkanyar”. Balesetmegelőző céllal marták fel az E578-as utat • Fotó: Gecse Noémi

Az E578-as út Tusnádfürdőtől Maroshévízig vezető szakaszán több felületi beavatkozást lehet látni. több kanyarban is jól látszik, hogy kis mélységben felmarták az aszfaltburkolatot. Semmi jele viszont annak, hogy javításokat végeznének, amelyekre egyébként nincs is szükség. Mint megtudtuk, a munkálatok forgalombiztonsági céllal készültek, de ezeken a szakaszokon nem helyeznek el burkolati elemeket.

Az említett útszakaszok közös ismertetőjele, hogy nemcsak balesetveszélyesek, hanem néhány ezek közül több, súlyos kimenetelű közúti baleset helyszínei is, ilyen például a Csíkmadarashoz közeli rossz hírű „halálkanyar”, de a Csíkkozmás központjában lévő kanyar is. A megengedett sebességhatárt túllépő autóvezetők járműveikkel

többször lesodródtak az úttestről, illetve áttértek a menetiránnyal ellentétes útsávra

– ezen igyekszik segíteni ez a beavatkozás. Romanescu szerint az említett helyszíneken több baleset is történt negatív hőmérsékleti értékek idején, száraz útfelület mellett. Úgy látja, a gyorshajtókon segíthet a változtatás, mivel

a megnövelt felületi érdesség hozzájárul a gumiabroncsok jobb tapadásához, csökkentve ezáltal a kisodródás kockázatát és a féktávolságot.

Hiányzó vonalak



Nem helyi kezdeményezésről van szó, hanem az ország egész területét érintő beavatkozásokról, amelyeket külföldi mintára alkalmaznak – tudtuk meg. A helyszíneken és a mellékelt felvételen is látszik, hogy a munkálatokkal a járművek kerekei és az útburkolati jelek között létrejövő, a felületi érdesség által befolyásolt csúszósúrlódást is igyekeztek kiküszöbölni, mivel az úttest szélét jelző, és a láthatóságot segítő hosszanti folytonos vonalat is eltüntették az említett szakaszokon, és ezek nem is kerülnek vissza.