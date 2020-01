Felkészíteni a szülésre és az anyaságra a várandós nőket

Ott segítenek, ahol szükség van rájuk. Gyergyószéken új tervekről is beszámoltak a Caritas munkatársai • Fotó: Gergely Imre

Czirják Lujza, a Gyulafehérvári Caritas munkatársa hangsúlyozta, gyakorlati kérdésekben is tájékoztatást kapnak majd a várandós vagy gyermekvállalást tervező nők, hiszen a beszélgetésekre bábaasszonyt, védőnőt is meghívnak. Lesznek alkalmak, amikor az édesapákat is várják, szó esik majd az apás szüléssel kapcsolatos tudnivalókról is. A programba február 6-áig jelentkezhetnek az érdeklődők a 0722–339202-es telefonszámon.

A sajtótájékoztatón a Caritas két másik munkatársa, Balázs Katalin és Kassay Noémi foglalta össze a szervezet további tevékenységeivel kapcsolatos tudnivalókat. Elhangzott, hogy 2019-ben Gyergyószéken 15 önkormányzathoz tartozó településeken 37 munkatársuk és 8 önkéntesük végezte az otthoni beteggondozás feladatait, 750 személyt látva el.