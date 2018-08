Félkész, silány, balesetveszélyes: gondok a zetelaki járdával

Halogatott, ígérgetett a kivitelező, a munkát viszont nem végezte el • Fotó: Veres Nándor

Az ügyben Borboly Csaba, a megyei önkormányzat elnöke is felháborodását fejezte ki. Mint írja, idén márciusban a kivitelező vállalta, hogy kijavítja a jelzett hibákat és befejezi a munkálatokat, így a megyei tanács elállt a tervbe vett szerződésbontástól, viszont amikor a bákói kivitelező májusban leszállította a hiányzó fedőelemeket, kiderült, hogy azok nem tartalmazzák az előírás szerinti vasazatot és balesetveszélyesek.

Fején és arcán sérült meg a hölgy, aki beleesett az árokba. Ez a helyzet most már tarthatatlan. Ha a fedlapok a helyükön lettek volna, akkor ez nem fordult volna elő

„Hellyel-közzel hiányoznak az árok fedlapjai, máshol kialakították, de nem betonozták ki az árkot, aszfaltozások maradtak el, illetve a már elvégzett munka egy része hibás” – sorolta az elöljáró. A félkész árokba már több gyalogos is beleesett, télen gépjárművek fordultak bele, de az eddigi legsúlyosabb baleset a héten történt.

Több hónapos késéssel fogott hozzá a bákói Dasricom Kft. a járdaépítéshez Zetelakán. A beruházás megrendelője és főfinanszírozója Hargita Megye Tanácsa, a munkára vonatkozó közbeszerzést, illetve a szerződéskötést is az intézmény bonyolította le.

A polgármesteri hivatal és a lakosok néhol deszkákkal fedték be a betonsáncot, de így is veszélyes a közlekedés. „Elszörnyedtünk. Szegény kicsi asszony, nagyon csúnyán megjárta” – mondta ottjártunkkor Elekes Mária Magdolna. Férje, Mihály a házuk előtti szakaszon ledeszkázta az árkot, hogy legalább közlekedni lehessen.

A kivitelező július 26-án újabb huszonnyolc napos haladékot kapott a hibák kijavítására, de a község polgármestere borúlátó. „Utólag kiderült, hogy a vállalkozás fizetésképtelen, tehát ha a megsérült személy vagy a megyei tanács be is perelné, kevés az esélye annak, hogy kártérítést fizetne. Ennél rosszabb forgatókönyvet nem is tudok elképzelni” – jegyezte meg. Hozzátette, ismételten felhívja a helybéliek figyelmét, hogy körültekintően, óvatosan közlekedjenek a járdán.