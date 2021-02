Feljelentést tettek a természeti és épített környezetet rongáló motorosok ellen

Terepmotorokkal, terepjárókkal, kvadokkal hajtanak fel a kápolnához. Nehéz azonosítani a „pilótákat”. Képünk illusztráció • Fotó: Pál Árpád

Nehéz kideríteni, hogy kik azok, akik feljárnak a Bekecsre, át a szántóföldeken, a legelőkön, keresztül az erdőn, mert bukósisak (máskor pedig maszk) takarja az arcukat. Ahogy Benedekfi Csaba székelyberei polgármester fogalmazott, „bizonyára meglepődnénk, ha levennék a sisakjukat és a maszkjukat”, de egyelőre azonosítatlanok maradnak a motorsport kedvelői, akik viszont a törvényekre fittyet hányva rongálják a magán- és köztulajdont, a természeti és épített környezetet.

Feljelentést is tettek

Legutóbb a Bekecsen lévő kápolna körüli kövezett teret rongálták meg, illetve az odavezető kálvária útját, sőt még a kápolna bejárati ajtaját is. Bár ez utóbbiról nem lehet tudni, hogy a motorosok voltak, vagy esetleg mások, az tény, hogy egy időben történt az ő felvonulásukkal – magyarázta a székelyberei elöljáró. Benedekfi Csaba a Székelyhonnak elmondta, a rendőrségre is tettek feljelentést, várják, hogy mi fog történni, kézre kerítik-e a nyomozószervek a tetteseket.

Hétvégente akár 150 motoros is tartózkodik a hegyen terepjárókkal, motorkerékpárokkal. Nem lehet lezárni a hegytetőre vezető utakat, hiszen mások, törvénytisztelő emberek, turisták is szeretnének feljutni oda, de sürgősen megoldást kell találni az eszeveszett száguldozók megfékezése érdekében, a rendőrség és az erdészet segítségével, de akár térfigyelő kamerák felszerelésétől is lehet eredményeket remélni

– mutatott rá a polgármester a Nyárádmente Kistérségi Társulás közösségi oldalán közzétett bejegyzésben. Lapunknak még hozzáfűzte, nem szeretné ezt a sportot betiltatni, vagy a motorozókat kitiltani a vidékről, csupán azt szorgalmazza, hogy tartsák tiszteletben a törvényt, ne rongálják a magán- és a közvagyont.

Esetenként akár bírságolni is

Szabó Árpád, a Maros megyei önkormányzat képviselője, aki szintén Nyárád menti lakos, lapunk érdeklődésére elmondta, az elmúlt években is történtek hasonló események, amikor a megyei önkormányzat hatáskörébe tartozó területi közrendészeti hatóság a rendőrséghez fordult, a nyomozóhatóságok pedig kivizsgálták a történeteket és büntetéseket szabtak ki.

Hasonlóképpen kell eljárni most is, javasoltam a polgármestereknek, hogy panaszukkal forduljanak a megyei tanács közrendészeti hatóságához, a rendőrség pedig szervezzen razziákat azokon a területeken, ahol ezek a motorosok felbukkannak, igazoltassa őket és szabjon ki akkora bírságokat, hogy többé ne legyen kedvük a randalírozáshoz

– fejtette ki a megyei tanácsos, hangsúlyozva, hogy ő sem ellenzi a motoros sportokat, a terepmotorozást, csupán azt várja el, hogy a megengedett keretek között hódoljanak a szenvedélyüknek.