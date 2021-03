Gyilkosságért elítélt korábbi cellatársak már szabadok, Bekének és Szőcsnek viszont börtönben kell maradnia

Igazságtalannak tartja Beke István és Szőcs Zoltán, hogy harmadik próbálkozásra is elutasították a feltételes szabadlábra helyezési kérelmüket – számolt be hétfői sajtótájékoztatóján Kulcsár-Terza József parlamenti képviselő, aki pénteken látogatta meg a terrorizmusért elítélt két férfit a börtönben.

Több alkalommal is tüntettek Székelyföld-szerte Beke István és Szőcs Zoltán szabadon bocsátásáért. Archív • Fotó: Mihály Csaba

Az RMDSZ listáján parlamenti képviselői mandátumot szerzett MPP-s politikus kifejtette, fizikailag mindkét elítélt jól van, de lelkileg megviselte őket a sorozatos visszautasítás, hiszen

egykori cellatársaikat, akiket gyilkosságért, erőszakért ítéltek el, legalább a második kérelem után feltételes szabadlábra helyezték.

„Ismereteim szerint nincs is példa arra Romániában, hogy valaki negyedszer is kénytelen benyújtani a feltételes szabadlábra helyezési kérelmét” – mondta a politikus, hozzátéve, Szőcs Zoltán kérelmének elutasításakor a bíró úgy fogalmazta meg indoklását, hogy elvárják, május 25-ig, amikor újra benyújthatja a kérést, tanúsítson kifogástalan viselkedést. Ez szerinte értelmezhetetlen, hiszen a büntetésvégrehajtó intézetek bizottsága minden alkalommal a börtönben mutatott jó magaviseletük alapján indítványozta a feltételes szabadlábra helyezést. Erről Kulcsár-Terza József a feketehalmi börtön igazgatóját is kérdezte, aki „csak vonogatta a vállát”.

„Mindez azt bizonyítja, hogy Romániában az árnyékhatalmak irányítják az igazságszolgáltatást, erről az ártatlanul elítélt két emberről más elbírálás alapján döntenek.

Hiába véleményezi kedvezően a börtönbizottság a viselkedésüket, a bíró a titkosszolgálatok utasítása alapján dönt”

– vélekedett Kulcsár-Terza József. A politikus elmondása szerint a két székelyföldi férfi a börtön negyvennyolc programjában vett részt, miközben nyolc volt kötelező, a börtönőrök pedig mindig jutalomra javasolták őket, mivel kifogástalanul végezték a munkájukat. A bíró mégis visszautasította a szabadlábra helyezésüket.

Szőcs Zoltán legközelebb folyó év május 25-én kérvényezheti feltételes szabadon bocsátását, akkor kezdődik elölről a procedúra, és augusztus végén, szeptember elején születhet végleges döntés a szabadon bocsájtásáról.

Ha ősszel is visszautasítják a kérést, ötödik alkalommal már okafogyottá válik az újabb próbálkozás, hiszen jövő év februárjában letelik az öt év, amire 2018 júliusában ítélték őket.

A politikus idézett Szőcs Zoltán leveléből, amelyben az elítélt úgy fogalmaz, hogy minden perccel közelebb van a családjához, a szülőföldjéhez, nemzetéhez, közben azt érzi, mit jelent magyarnak lenni a 21. században Erdélyben, a nemzetek Európájában.

Nem bízok a romániai igazságszolgáltatásban, a nemzetközi közvélemény elé kell tárni az ügyet, azon dolgozni, hogy hasonló soha többé ne fordulhasson elő

– tette még hozzá Kulcsár-Terza József.

Előzmények



A román igazságszolgáltatás 2018 júliusában ítélte öt-öt év börtönbüntetésre a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) két erdélyi vezetőjét, Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt, miután lehallgatott beszélgetéseikből és az egyikük lakásán talált petárdákból a hatóságok arra következtettek, hogy házi készítésű bombát akartak robbantani Kézdivásárhely főterén 2015-ben, a december elsejei román nemzeti ünnepre szervezett katonai parádén.