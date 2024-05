Felborult egy autó Borszéknél, ketten megsérültek

Nagy erőkkel szálltak ki a mentőegységek Borszék kijáratához, a 15-ös jelzésű országútra, miután egy autó felborult. A helyszínre siettek a gyergyóhollói tűzoltók egy tűzoltóautóval, valamint a tűzoltóság elsősegélynyújtó egysége (SMURD) is egy esetkocsival. Emellett a maroshévízi mentőszolgálattól is kivonult egy csapat, ugyanakkor a borszéki önkéntes tűzoltókat is riasztották.

Hirdetés

A Hargita megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint a baleset során két személy sérült meg, akiket a helyszínen tartózkodó mentősök vettek át.