Fél évszázada és öt éve működik a marosvásárhelyi állatkert – megünnepelték

az elmúlt harminc évben, egyszer sem emlékezett meg senki arról, hogy az ország legnagyobb állatkertje is „öregszik”.

A marosvásárhelyi állatkert születésnapjának nemcsak a városlakók és más megyékből, a vakáció napjait kihasználók örvendtek, hanem az alkalmazottak is, hiszen

Mint Pavel Dumitru az létesítmény jelenlegi igazgatója elmondta a születésnapra készült el a gyűrűs farkú makik kinti kifutója, így a látogatók a fák hegyén ugrándozó majmokat is megcsodálhattak. Az eddig bezárt állatoknak egy olyan kis szigetet alakítottak ki, amelynek közepén magasabb és alacsonyabb fák vannak, s amelyet víz vesz körbe. Mivel a makik nem tudnak úszni, ezért a szigetet csak a ketrechez vezető be és kijáraton hagyják el. Pavel Dumitrutól megtudtuk, hogy

idén is nagyon népszerű volt a marosvásárhelyi állatkert, különösen sok gyerek érkezett Marosvásárhelyre az iskola másként program keretében. A látogatók száma tavaly elérte a 45 ezret.

Az állatkert születésnapjára érkező Marosvásárhely polgármestere, Dorin Florea elmondta, hogy megpróbálnak, a tanácsosok által megszavazott szűkös keretek között odafigyelni az állatkert fejlesztésére is. A városvezető arról is beszélt, hogy egy botanikus kerthez hasonló parkot is szerettek volna létrehozni a közelben, de erre egyelőre nincs anyagi kerete a városnak. Nem mulasztotta el felemlegetni, hogy szerinte

az RMDSZ-es önkormányzati képviselők nem a város érdekeit képviselőik, s nem szavazták meg a zavartalan működéséhez szükséges összegeket.