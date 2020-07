Fél év után elindították a jelzőlámpákat

A gyalogosok nagyobb biztonságban kelhetnek át az úttesten • Fotó: Haáz Vince

A nagyközség polgármestere örvend, hogy végre beüzemelték a jelzőlámpákat, hiszen több súlyos baleset is történt az elmúlt években, miután a négy sávot kettéválasztó betonfal miatt a sofőrök nem látják az úttesten átkelő személyeket.

A községvezető arról is beszélt, noha kérték, hogy szereljenek egy átjárót a község marosvásárhelyi bejáratához is, az Északi és Kápolna utcai kereszteződés közelébe, ezt nem hagyták jóvá. Azért lett volna jó ott is gombnyomós átjáró, mert az némiképp lassította volna a dombra felhajtó gépkocsikat.

A polgármester szerint jó, hogy nyári időszakban üzemelték be a jelzőlámpákat, hiszen így a gépkocsivezetők és gyalogosok is megszokják azokat, és szeptembertől, amikor az iskolások, óvodások fognak átkelni az úttesten, illetve a városba be- és hazaingázók miatt sokkal több gépkocsi lesz az úttesten, már „ismerősök” lesznek a villanyrendőrök.