Fekete pénteki ellenőrző akciót indít az ANAF

Átfogó ellenőrzési akciót indít a hétvégére az Országos Adóhatóság (ANAF). A művelet során elsősorban a fekete pénteki online tranzakciókat fogják figyelni, illetve az adókötelezettségre is különös figyelmet fordítanak, mivel ezen időszak leárazásai kiemelkedő üzleti forgalomhoz vezetnek.

Képünk illusztráció • Fotó: Pál Árpád

Az ANAF munkatársai ugyanakkor felhívják a futárcégek figyelmét, hogy kötelesek ellenőrizni a velük szerződésben álló eladók személyazonosságát, illetve felhívást intéznek mindazon eladókhoz, akik futárszolgálat útján értékesítenek, hogy bizonyosodjanak meg arról, hogy az állami költségvetés felé maradéktalanul teljesítették az adókötelezettségeiket – írja az Agerpres hírügynökség.

A hétvégi akciót az adózás nélküli e-kereskedelemből származó, be nem jelentett jövedelem ellenőrzésére indított Merkúr művelet is indokolta, amelynek részeként szeptember elseje és november hatodika között 233 ellenőrzést végeztek. Ennek nyomán összesen több mint 608 ezer lej értékben szabtak ki bírságot és koboztak el javakat az ANAF ellenőrei, akik a be nem fizetett adók és pénzügyi kötelezettségek értékét 15,7 millió lejben állapították meg.