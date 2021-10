Fejlett tudást és eszközparkot biztosítanak a székelyföldi múzeumok részére Budapestről

A székelyföldi múzeumok is bekapcsolódtak a Budapesti Néprajzi Múzeum mintaprojektjébe, amely részeként szakmai irányításban és képzésben részesülhettek. Mi több, saját gyűjteményi darabjaik digitalizálása céljából csúcstechnikájú felszerelést is kaptak a munka elvégzéséhez, és használhatják az intézmény szerverparkját is.