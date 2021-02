Fejlesztésre szorul Hargitafürdő

Hétvégeken és most, a téli vakáció idején szó szerint elözönlik a sízni érkező látogatók Hargitafürdőt, amely a tapasztalatok szerint nehezen tud megfelelni a növekvő érdeklődésnek. A Csíkszeredához, illetve Csíkcsicsóhoz tartozó kistelepülésen nemcsak a sípályákon van szükség fejlesztésekre, kevés a parkolóhely, hiányzik a közvécé, és a mentőszolgálat jelenlétét is szeretnék a helybeliek.

Nem csak hétvégeken, hanem a téli vakáció hétköznapjain is meglehetősen zsúfolt Hargitafürdő • Fotó: Veres Nándor

a téli vakáció hétköznapjain is meglehetősen zsúfolt Hargitafürdő, ahol már több alkalommal alakult ki jelentős forgalmi dugó, és volt eset, hogy a közlekedésrendészet nem is engedélyezte emiatt újabb gépjárművek feljutását.

A Csipike, Miklós és Kossuth pályákat már több éve a csíkcsicsói közbirtokosság, mint a terület tulajdonosa üzemelteti, a vendéglátó, szállásadó vállalkozók szerint viszont a közbirtokosság elnöke és hargitafürdői vállalkozói egyesület közötti együttműködés sokkal jobb is lehetne, mint most. Több vendéglátóssal beszéltünk, akik

„A nagy forgalom miatt viszont ezeket képtelenség tisztán tartani, volt aki be is zárta, mert ellenőrzések vannak” – említette az egyik szállásadó. Szintén szükségesnek látnák és támogatnák egy másik hótaposó gép beszerzését is, amely a pályák előkészítését végzi, különösen akkor, ha a meglévő meghibásodik, ahogy tavaly decemberben is történt. Azzal a kifogással is szembesültünk, hogy

a sípályák környékén nincs biztosítva a hegyimentő-szolgálat az esetleges sérültek gyors mentésére, ellátására – ha beavatkozásra van szükség, akkor a Hargita Megyei Hegyimentő Közszolgálat sokkal nagyobb területen szolgálatot teljesítő, és esetlegesen jelenlévő tagjaira, illetve önkéntesekre hárul ez a feladat.

Ehhez kapcsolódó hiányosságként említették, hogy ha baleset, sérülés történik, az ellátásra szoruló személyhez Csíkszeredából kell mentőt küldeni a hegyre, ezért is tartják szükségesnek legalább téli idényben egy ideiglenes mentőszolgálati pont fenntartását, ahol esetkocsi is szolgálatot teljesítene.

A sok autó miatt kialakuló torlódást a vállalkozók szerint egy nagy kapacitású, ezernél több autót is befogadni képes parkoló oldaná meg,

amelynek létrehozására a volt bányavállalat 1-es számú zagytározójának felületén lenne lehetőség ideiglenes jelleggel – ez jelenleg a bányavállalatot felszámoló cég tulajdona.