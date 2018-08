Mivel sokan keresik fel, több fejlesztésre is elengedhetetlenül szükség van a marosvásárhelyi állatkertben

Nem volt rekordlátogatottság, de szép számban volt látogató ezen a nyáron a marosvásárhelyi állatkertben, s iskolakezdésig még egy bő hónap van, így az elkövetkező napokban, hetekben is tárva nyitva lesz a népszerű létesítmény kapuja. Jó hír, hogy új illemhelyet és elsősegélynyújtó szobát építenek a látogatóknak és külön kifutójuk lesz a zebráknak és az antilopoknak. Az igazgató elmondta a megfelelő hely az egyik feltétele annak, hogy az állatokat szaporítani tudják.

• Fotó: Gálna Zoltán

Különösen népszerű a medvebocs, de a kis kecskék látványnak is örvendenek, különösen az aprónép.

Romániában egyedüliként a marosvásárhelyi állatkertben vannak elefántok és zsiráf, de lehet látni sok érdekese madarat, halat, kígyót és sok helyen nemcsak felnőtt, hanem kölyök állatok is vannak.

Hétköznaponként délelőtt is kis és nagyobb buszokkal, személygépkocsikkal érkeztek más megyékből is a látogatók a Somostetőre. Legtöbben először az állatkert felé igyekeztek, s csak fagyizni, vattacukrot enni álltak meg.

Két tervünket fogadta el az önkormányzat: egy új kifutót fogunk építeni az antilopoknak és zebráknak. Ez azért fontos, mert jelenleg a zsiráffal osztoznak egy kifutóban, s nincs elegendő hely számukra, holott ez kötelező ahhoz, hogy újabb példányokat kapjunk a partner állatkertektől, de ahhoz is, hogy szaporítani tudjuk őket

Horatiu Gora igazgató érdeklődésünkre elmondta, hogy meg van elégedve a idei nyári látogatottsággal, hiszen az esős idő ellenére sokan jöttek, helyiek és más megyéből is egyaránt. Családok, szervezett csoportok és fiatal párok is szeretnek sétálni az állatkertbe. „Odafigyelünk a folyamatos fejlesztésre, amikor lehet önerőből javítunk, építünk, amikor nagyobb lélegzetű munkálatról van szó, a városháza támogatásával lépünk előre.

Jelenleg csak a majmoknál és az elefántházban van mosdó, s ez nagyon kevés a látogatók számához képest, szükség van egy újra. Ezt a tervüket is elfogadta a helyi tanács, s remélik, hogy idén ennek a munkálatnak is nekikezdhetnek. „Az új illemhelyre, már 15 éve szükség lett volna, most reméljük minél előbb sikerül elkészíttetni, s ezzel lekerülhetjük, hogy sorba kelljen állni a meglevőknél.”

A marosvásárhelyi állatkertben egyébként egy felnőtt belépőjegy 20 lejbe kerül, a gyerekek és nyugdíjasok 5 lejért léphetnek be, s lehet családi jegyet is váltani, ami két gyerek és két felnőtt esetében 45 lej, két felnőtt és 3-5- gyermek esetében 50 lej.