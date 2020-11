Fejet hajtottak Tanasă előtt? A polgármesterek már nem perelnek, elég nekik egy felszólítás

Lassan, de biztosan eltűnnek a Községháza feliratok és lekerülnek a székely zászlók a hivatali épületekről • Fotó: Barabás Ákos

Így cselekedtek tavaly Csíkszentmihályon és Csíkszentkirályon, idén több község is ezt tette. Farkaslaka vezetői júliusban válaszolták azt az ADEC-nek, hogy az egy hónappal korábbi felszólításnak eleget téve levették a Községháza feliratot és a székely zászlókat a hivatali épületről, kitűzték a két román trikolórt, a Tamási Áron Művelődési Ház homlokzatán pedig a román felirat van felül, ahogy ezt kérték.

Az egyesület által sorozatosan megnyert bírósági eljárások után, amelyek nyomán szép lassan lekerültek a feliratok, eltűntek a zászlók, az elöljárók ellenállása megtört, látva azt is, hogy nincs törvényes eszközük a folyamat megállítására. Ehhez hozzájárult az is, hogy a jogerős bírósági ítéletek végrehajtásának késlekedése miatt már bírságokat követelt az ADEC. Korond polgármestere nehezen kerülte el emiatt egy sajátságos bírói értelmezés nyomán megítélt, mintegy 240 000 lejre becsülhető összegű bírság kifizetését, Csíkszereda volt polgármesterének, Ráduly Róbert Kálmánnak viszont be kellett fizetnie az államkincstárba egy 75 000 lej összegű bírságot. A legutolsó jogerős ítéletet idén júniusban hozta a Bukaresti Ítélőtábla az egyesület által indított feliratperben, akkor a gyergyóremetei községházát megnevező felirat eltávolításáról rendelkezett.

Fenyéden a Márton Áron Általános Iskola homlokzatára kitűzött székely zászlót vették le, Oklándon a polgármesteri hivatal és az orvosi rendelő feliratait változtatták meg, illetve az elhelyező központ és a Kelemen Imre Általános Iskola homlokzatán levő székely zászlókat távolították el. Csíkrákoson, ahol korábban sikertelenül pereltek a Községháza felirat védelmében, az épületre kitűzött székely zászlóért ezt már nem vállalták, a levél nyomán levették.

Segítenek az eljárásban

Árus Zsolt gyergyószentmiklósi civil jogvédő, a Székely Figyelő Alapítvány elnöke, aki maga is sok pert folytat a magyar közösséget ért jogsértések miatt, ezt a magatartást nem tartja elfogadhatónak. Szerinte ha ellenkezés nélkül végrehajtják a felszólítást a polgármesterek, akkor nincs jogsértés, nincs per, nem tud belépni az alapítvány, amely jogerős kedvezőtlen ítélet esetén is a strasbourgi európai emberi jogi bírósághoz fordulhat ezekben az ügyekben.

Nem egy ilyen ügy van már Strasbourgban, és várhatóan ott már egészen másképp fognak hozzáállni, tehát van esély nyerni hosszú távon

Amióta az alapítvány is beavatkozik ezekbe a perekbe, ha veszít is a polgármester, mi el tudjuk vinni az ügyeket az emberi jogi bíróságra. Ő nem tudná, de ha igénybe veszi a segítségünket, és hagyja, hogy belépjünk, akkor mi tovább visszük, és van esélye neki hosszú távon nyerni” – emlékeztetett Árus.

Megjegyezte, ez azzal is jár, hogy ezeket mind fel lehet mutatni a nemzetközi közvéleménynek, hogy lám, Romániában miképpen nem tartják be a törvényeket, hogy Románia mennyire nem jogállam. „Ha első körben eleget tesznek a kérésnek, akkor nincsenek esetek, nincs jogsértés. Ha kaptak egy felszólítást, és átküldik nekünk, megfogalmazzuk a válaszlevelet, csak el kell küldjék. Ha beperelik őket, megfogalmazzuk a válasziratot, képviseljük őket a bíróságon – nem okoz ez nekik gondot, se időtöltést” – sorolta az alapítvány elnöke, hozzátéve, nem mondhatunk le önként a jogainkról. Az alapítvány angol nyelvű tájékoztatásait, amelyeket különböző országok nagykövetségeinek, nemzetközi szervezeteknek és a sajtónak is elküldenek, ezen a honlapon teszik közzé.