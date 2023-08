Fehérre cserélhetik „hőmágnes” autóikat a sepsiszentgyörgyi taxisok

Azzal is érveltek, hogy a legtöbb romániai városban már fehérek a taxik.

karbantartásuk, javításuk sokkal költségesebb, ez pedig a személyszállítási tarifákra is kivetül;

Azon túl, hogy a világosabb autókban nincs olyan nagy meleg, beadványukban a személyszállítók azzal is indokolták kérésüket, hogy

Ezt azért látnák jónak, mert egyes személyfuvarozók már megrendelték új autóikat, még a régi szabályzat követelményeinek eleget téve. Ezért azt szeretnék, ha a jelenleg forgalomban levő autók elhasználódásáig nem kellene lecserélni azokat sem.

Némi pontosításokkal kiegészítve az önkormányzati képviselő-testület eleget tett a felsorolt kérések nagy részének, a szerdai ülésen elfogadott határozat szerint a taxik ezután fehérek lesznek (mégpedig egy pontos színkód szerinti fehérek), a 2024 március végéig forgalomba íratott új járművek viszont lehetnek kékek is, és elhasználódásukig a most működő taxik is megmaradhatnak kéken.

A határozat ugyanakkor pontosan meghatározza az autókra felkerülő fekete-fehér kockás csík tulajdonságait is.