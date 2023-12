Fehér zászlóval az ismeretlen végzet előtt

Százöt évvel ezelőtt, 1918. december 1-jén a Magyar Állami Vasút ingyenes különjáratait is igénybe vevő pár tízezernyi erdélyi román jelenlétében politikai vezetőik Gyulafehérváron kimondták Erdélynek a Magyarországtól való elszakadását, illetve a Román Királysággal való egyesülést. Ez ugyan jogi értelemben nem sokat nyomott a latban, sokkal inkább az első világháborúban győztes antanthatalmak akaratát, no meg a bolsevista eszméktől megtébolyodott ország védekezésre képtelen állapotát tükrözte – a trianoni békediktátum végül ezt szentesítette. A korabeli sajtót szemlélve viszont úgy tűnik, eleink nem tudták vagy nem akarták felfogni, mi történik körülöttük. Egyszerűen hihetetlennek tűnt számukra, hogy Székelyföld valaha is román impérium alá kerülhet.