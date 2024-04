Fegyverlövések és autós üldözés egy romániai autópálya-szakaszon

A kocsit egy 24 éves román-moldovai kettős állampolgárságú férfi vezette, az autóban talált hat utas külföldi állampolgár volt – írja az Agerpres hírügynökség a Temes megyei rendőrség tájékoztatására hivatkozva.

A hat utast – négy szíriai, egy egyiptomi, és egy jemeni állampolgárt –, valamint a gépkocsi vezetőjét átadták a temesvári határrendészeti felügyelőségnek, amely kivizsgálást indított. A rendőrség ugyanakkor büntetőeljárást indított migránscsempészetért a moldovai állampolgár ellen.

A kocsi egyik utasát pánikroham tüneteivel kórházba szállították, emiatt a közlekedési rendőrség is büntetőeljárást indított gondatlanságból elkövetett testi sértés miatt. Miután az is kiderült, hogy az autó nem rendelkezik érvényes kötelező járműbiztosítással, a sofőrt 4640 lejre büntették meg, bevonták jogosítványát és a kocsi forgalmi engedélyét is.