Februárban folytatják a tárgyalásokat a marosvásárhelyi orvosin

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) és a Petru Maior Egyetem tavalyi egyesülésével létrejött MOGYTTE-n pénteken kezdődtek a spontán diáktüntetések amiatt, hogy a tanintézet nem ismerte el a magyar diákok vizsgaeredményeit, mert a magyar tanárok nem az egységes vizsgarend szerint vizsgáztattak. Az elégedetlenséget egyébként az is borzolta, hogy

nemrég angol kar létrehozásáról döntött az egyetem szenátusa.

Mindezt úgy, hogy a magyar tagozat által évek óta követelt önálló magyar kar létrehozását az intézmény vezetősége következetesen elutasítja.

Nincs megegyezés

A Maros megyei prefektusi hivatalban tartott hétfői megbeszélésen részt vett Mircea Dușa prefektus, valamint Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, továbbá a szövetség egy-egy marosvásárhelyi szenátora, illetve képviselője is. Eredetileg az egyetem rektori hivatalában kellett volna tárgyalniuk hétfőn este, ám mint kiderült, a rektor mégsem ott, hanem a megyei tanács kistermében ült le többedmagával, hogy megmondja a magyar professzoroknak, szerinte mi a jó, mit hogyan csináljanak. Mert ez lett a vége a tárgyalásnak, hiába magyarázták a magyarok, hogy számukra megalázó szakmailag is, emberként is az, hogy fordítókká minősítenék le őket.